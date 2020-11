Sean Connery, la moglie Micheline racconta gli ultimi momenti insieme

editato in: da

Micheline Roquebrune, la vedova di Sean Connery, ha voluto rendere omaggio al marito raccontando gli suoi ultimi momenti dell’attore simbolo del ventesimo secolo.

Sean Connery, leggenda di Hollywood e volto di James Bond negli anni ’60 e ’70, se n’è andato all’età di 90 anni, alle Bahamas, circondato dall’affetto dei suoi cari. Al suo fianco, fino all’ultimo momento, Micheline, la sua seconda moglie e compagna di vita, che ha condiviso con lui gioie e dolori.

“Un uomo splendido”, così la Roquebrune ha definito il marito in una intervista rilasciata al MailOnline, che poi ha aggiunto: “Se n’è andato in pace”.

L’attore scozzese e la pittrice franco-marocchina sono stati sposati per 45 anni: un amore, il loro, intenso e autentico, vissuto insieme giorno dopo giorno. “Era un uomo stupendo e abbiamo avuto una vita meravigliosa insieme – ha raccontato la vedova di Connery -. Era un modello. Sarà molto difficile senza di lui, lo so. Ma non poteva durare per sempre e almeno è morto serenamente”.

Micheline è stata insieme al suo grande amore Sean fino alla fine dei suoi giorni, quando è venuto a mancare nel sonno. “Sapevo che sposando l’uomo più desiderato del mondo avrei sposato tutto il pacchetto. Basta capirlo”, aveva raccontato tempo fa la Roquebrune in una intervista.

I due sono sempre stati molto attenti alla loro privacy, preservata ancora di più dal 2008, anno in cui Sean Connery si è ritirato ufficialmente dalle scene. L’ultima apparizione in pubblico dell’attore risale invece al 2017. La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo dello spettacolo e i fan sparsi per il mondo: in tantissimi infatti hanno voluto mostrare il loro affetto sui social, lasciando un messaggio e il loro ricordo per un attore che ha fatto la storia del cinema.

Tantissimi attori che hanno lavorato con Sean Connery hanno voluto ricordarlo con un post, condividendo sui social gli scatti più iconici della leggenda del cinema.

E anche l’account Twitter ufficiale di James Bond ha voluto condividere un omaggio dei produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli che si sono detti “devastati” dalla notizia: hanno elogiato Connery per aver rivoluzionato il mondo del cinema con il suo ritratto “crudo e spiritoso” dell’agente dei servizi segreti.