Una foto rubata testimonia che l’amore prosegue tra Sean Penn e Valeria Nicov, modella e attrice molto più giovane di lui

IPA Sean Penn e Valeria Nicov

Ai Golden Globes 2026 Sean Penn non è arrivato da solo. Al suo fianco Valeria Nicov, la giovane modella con cui il divo di Hollywood fa coppia fissa ormai da più di un anno. Coppia che recenti e insistenti rumors davano già per spacciata. Tutto superato, non solo quella sera Valeria ha sconfitto la solita reticenza alle telecamere, qualche giorno dopo, i due sono stati scovati dai paparazzi in un romantico giretto di shopping, mano nella mano, con outfit coordinati.

Sean Penn ritrova l’amore

Era il novembre 2024 quando, al Marrakech International Film Festival, Sean Penn ha presentato al mondo la nuova fidanzata Valeria Nicov. La relazione arriva tre dopo il divorzio dell’attore da Leila George, matrimonio durato poco più di un anno. Nonostante qualche rara apparizione sul red carpet, Penn e Nicov non hanno mai rivelato molto del loro amore e, forse anche per questo, si è ben presto parlato di una crisi tra loro.

Lo scorso ottobre, al gala di apertura del Festival del cinema Lumière a Lione, i reporter della testata Hola! avevano commentato: “Sean Penn si è presentato davanti alle telecamere con un’espressione particolarmente seria e non ha mostrato alcuna complicità con la sua compagna. Molti fan hanno infatti notato che non sembrava nemmeno volerle stringere la mano. […] Apparivano piuttosto freddi, scambiandosi a malapena sguardi o gesti affettuosi”.

Quella di Lione, tuttavia, potrebbe essere stata solo una giornata storta. Perché nelle ultime ore Just Stared ha paparazzato la coppia mentre passeggiava per vie dello shopping di Santa Monica. Mano nella mano, con outfit alla moda e coordinati tra loro, i due sembrano più complici che mai.

Chi è Valeria Nicov, di 35 anni più giovane

Valeria Nicov, nata in Moldavia nel 1996, con i suoi 30 anni da compiere nel 2026, è 35 anni più giovane del famoso fidanzato, che di primavere ne ha già viste 65. La differenza d’età non è mancata di catturare l’attenzione degli utenti del web che, sotto la loro foto insieme ai Golden Globes hanno aggiunto commenti del genere di “pensavo fosse sua nipote”.

Modella per importanti brand di moda, Nicov sta studiando recitazione ed è già apparsa in diversi programmi televisivi francesi e anche in un paio di film, tra cui Tenor e L’amour est une fête. Al pubblico internazionale, si è fatta conoscere, seppur per pochi minuti, con un piccolo cameo nella seguitissima serie di Emily in Paris, dove interpretava un’amichevole cameriera parigina.

Tutti gli amori del grande divo

Valeria Nicov è la donna che ha fatto cambiare idea a Sean Penn che, dopo l’ultimo divorzio, si era definito “entusiasta” del nuovo status di scapolo, rivelando al New York Times: “Se avrò una relazione, sarò comunque libero, oppure non l’avrò, e non ci soffrirò. Non credo che mi spezzerò di nuovo il cuore per una storia d’amore”.

D’altronde, single Sean Penn lo è stato sporadicamente nel corso della sua avventurosa vita. Dopo il matrimonio con Madonna, tra il 1985 e il 1989, è stato sposato con l’attrice Robin Wright (da cui ha avuto due figli). Nel 2020, dieci anni dopo la storia con Wright, ha sposato Leila George. E tra le sue fidanzate ci sono state anche, seppur per periodi più brevi, Charlize Theron e Scarlett Johansson.

