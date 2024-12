Valeria Nicov, chi è la nuova giovanissima fidanzata di Sean Penn

Fonte: Getty Images Sean Penn con la nuova fidanzata Valeria Nicov

Sean Penn ha ritrovato l’amore al fianco di una giovanissima modella, Valeria Nicov. Se prima circolavano soltanto delle voci – e i due erano stati pizzicati insieme appena qualche mese fa -, adesso c’è la conferma. La coppia è apparsa raggiante sul red carpet del 21esimo Festival Internazionale del Cinema di Marrakech e, eleganti e sorridenti, non sono passati inosservati.

Sean Penn, primo red carpet di coppia con Valeria Nicov

L’occasione è stata importante per l’attore e regista, che ha ritirato il premio alla carriera al Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, in Marocco, lo scorso 30 novembre. Le sue parole rispecchiano la sua “filosofia”, come artista ma anche come uomo. Ha esortato i presenti a essere “politicamente scorretti quando il cuore lo desidera“, poi ha aggiunto: “Per quelli di voi che hanno familiarità con me e con quella che è stata la mia vita, capirete che non perdo spesso l’opportunità di esprimere un’opinione. In tutto il mondo c’è questa richiesta di diversità, ma non diversità di comportamento né diversità di opinioni o linguaggio. Vorrei semplicemente incoraggiare tutti a impegnarsi nella diversità e a continuare a raccontare quelle storie”.

E il cuore, lui, non fatica a seguirlo. Lo ha dimostrato appunto sul red carpet dell’evento, dove per la prima volta è apparso al fianco della nuova fidanzata, la modella Valeria Nicov. Una relazione fresca, di cui si vociferava già lo scorso settembre – TMZ aveva pubblicato alcuni scatti rubati della coppia – ma che adesso è stata resa ufficiale agli occhi del mondo. “Sono semplicemente libero. Se avrò una relazione, sarò comunque libero, oppure non lo sarò e non soffrirò, non sento che avrò di nuovo il cuore spezzato dal romanticismo”, aveva dichiarato in un’intervista al New York Times.

Chi è Valeria Nicov

Le precedenti relazioni di Sean Penn sono ben note al pubblico. La prima, quella storica, risale agli anni Ottanta quando faceva coppia fissa con Madonna, che ha anche sposato. In seconde nozze, invece, si è legato alla collega Robin Wright, dalla quale ha avuto i due figli Dylan Frances e Hopper Jack. Non è mancato un terzo matrimonio, ancora una volta con un’attrice, l’australiana Leila George ma, dopo quest’ultimo divorzio, si è parlato unicamente di una relazione con l’attrice Olga Korotyaeva nel 2023.

A distanza di neanche un anno, Sean Penn ha aperto il suo cuore a una donna molto più giovane di lui. Lui ha 64 anni, mentre l’età di lei resta incerta (c’è chi dice ne abbia poco più di 20 e chi afferma che ne abbia 30) e solo in parte attinge dal suo mondo. Come riporta il suo profilo IMDb, Valeria Nicov ha recitato in diversi progetti dal 2018, tra cui possiamo citare le serie TV Don’t Worry About the Kids e Mike. Il suo lavoro principale resta, però, quello di modella.

Sappiamo che vive a Parigi, dove lavora per l’agenzia Premium Models e per l’agenzia Plan A, ma anche che viaggia spesso proprio per via dei suoi impegni professionali. Tra le sue più grandi passioni spicca quella per l’equitazione: basta sfogliare il suo profilo Instagram per vederla impegnata in lunghe passeggiate a cavallo.