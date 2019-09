Chi è Sat Hari Khalsa, la guru di cui si è innamorato Brad Pitt

editato in: da

Brad Pitt è di nuovo innamorato e la fortunata si chiama Sat Hari Khalsa.

Dopo l’addio ad Angelina Jolie, un divorzio difficile e il tentativo di recuperare il rapporto con i figli, il divo di Hollywood è tornato a sorridere. Merito non solo della sua carriera – più brillante che mai – e della serenità ritrovata, ma anche di una donna speciale. Lei si chiama Sat, è una guru spirituale e una creativa.

Secondo i tabloid americani i due si conoscerebbero da tempo, ma solo di recente avrebbero iniziato a frequentarsi con maggiore assiduità. Una storia matura e consapevole, arrivata per Brad dopo il doloroso addio ad Angelina Jolie e le voci di un ritorno di fiamma con la storica ex Jennifer Aniston.

Il primo incontro sarebbe avvenuto durante il Silverlake Conservatory of Music Gala, un party annuale che viene organizzato dai Red Hot Chili Peppers e a cui Sat aveva preso parte perché molto amica di Anthony Keidis e sua guida spirituale. Non si tratterebbe dunque di un colpo di fulmine, ma di una relazione che andrebbe avanti da tempo. Nelle ultime settimane la coppia avrebbe deciso di uscire allo scoperto, tanto che è stata paparazzata dal settimanale Chi nel corso dell’after party del film Ad Astra in cui recita il divo americano.

Amica e confidente di tanti vip, ma molto riservata, Sat Hari Khalsa è allergica al gossip e ai pettegolezzi. Chi la conosce afferma che è “una donna forte e con un bellissimo modo di pensare”. A conquistare Brad Pitt sarebbe stato proprio questo lato del carattere di Sat, ma anche il suo modo olistico di affrontare la vita. La designer ha 50 anni ed è la creatrice del marchio AMRIT.

Nata negli Stati Uniti, si è trasferita in India quando era ancora una bambina, rimanendo nel paese sino all’età di 18 anni. Tornata in America è diventata la guru di diversi vip, fra cui il cantante Anthony Kiedis e Michael “Flea” Balzary, bassista dei Red Hot Chili Peppers.