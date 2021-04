Sarah Felberbaum riabbraccia De Rossi, guarito dal Covid dopo 37 giorni

editato in: da

Sarah Felberbaum può finalmente riabbracciare il suo amore, il calciatore Daniele De Rossi, che aveva contratto il Covid: dopo 37 giorni, sono di nuovo insieme. L’attrice ha postato uno scatto su Instagram, un momento emozionante e intimo, che racchiude la felicità di una moglie che rivede il marito dopo la malattia.

Le lacrime di gioia di Sarah non sono passate inosservate: al momento, sono migliaia i commenti di auguri, soprattutto perché Daniele era stato ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma. Dopo aver scoperto di essere positivo al Covid, durante la prima settimana, De Rossi aveva avuto episodi di febbre e di tosse. In seguito a un controllo più approfondito, consigliato dai medici, gli avevano diagnosticato una polmonite interstiziale bilaterale.

Ricoverato, era stato monitorato costantemente. Durante la sua assenza da casa, molte erano state le telefonate che si erano susseguite: anche i fan della coppia non aspettavano altro che una bella notizia. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio: per adesso, si sa solo che Daniele è risultato negativo al tampone molecolare e che ha potuto riabbracciare sua moglie, in lacrime per un momento tanto atteso.

La coppia è una delle più amate nel mondo dei vip: in un’intervista, l’attrice aveva rivelato che De Rossi è un po’ geloso. “Non vede tutti i miei film, abbiamo un rapporto sano con le nostre carriere. Sì, è capitato che anche le partite più importanti io non le abbia viste.” In casa, si sentiva la mancanza di Daniele, il cui ritorno era tanto atteso anche dai figli: Gaia, nata nel 2004 (dall’ex moglie Tamara Pisnoli), Olivia e Noah, avuti invece con Sarah, nel 2014 e nel 2016.

Era il 24 dicembre del 2015 quando Sarah e Daniele decisero di convolare a nozze, alle Maldive: uno scenario da favola per ufficializzare il loro sogno d’amore. “Non ho mai visto Daniele di cattivo umore”, aveva detto Sarah. “Lui è una delle persone più sagge che conosco, il lavoro non lo porta a casa, le difficoltà non passano attraverso la porta se non per un confronto.” Ora, finalmente, è tempo per la famiglia De Rossi-Felberbaum di riprendere la quotidianità, senza più l’ombra del Covid a turbare le loro vite.