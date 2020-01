Daniele De Rossi: derby in Curva Sud con trucco e parrucca

editato in: da

Daniele De Rossi e sua moglie Sarah Felberbaum hanno escogitato il modo per andare a vedere il derby in Curva Sud come semplici tifosi, senza l’assalto dei fan. Come? Attraverso una seduta di trucco cinematografico (e Sarah ne sa qualcosa) durato un intero pomeriggio, che ha trasformato l’ex Capitano delle Roma in un tifoso giallorosso barbuto e anzianotto.

Il video della trasformazione, postato su Instagram dalla Felberbaum, ha divertito tutti, scatenando una marea di commenti (“Siete due geni” scrive Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis) e facendo il boom di visualizzazioni.

Sarah accanto al video ha scritto: “Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby!

Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo) ”