Sarah Felberbaum, la nuova vita in Argentina

editato in: da

Sarah Felberbaum racconta su Instagram la nuova vita in Argentina insieme a Daniele De Rossi.

L’attrice, che fino a qualche tempo fa viveva nella Capitale, ha deciso di trasferirsi dall’altra parte del mondo per amore del marito. Il calciatore infatti ha lasciato la Roma, dove ha giocato per 18 anni, e ha scelto di ripartire Oltreoceano nel Boca Juniors. Un grande cambiamento e una decisione importante che Sarah ha appoggiato da subito.

La Felberbaum, attrice di successo e con una solida carriera nel mondo del cinema, ha lasciato tutto per seguire il marito insieme ai figli Olivia Rose, 5 anni, e Noah, 3 anni. Su Instagram, Sarah in questi giorni ha raccontato il trasferimento in Argentina. La coppia ora vive a Buenos Aires e i figli vanno a scuola nella città.

L’attrice ha pubblicato un video che mostra l’appartamento della famiglia, poi alcune foto in cui accompagna i piccoli a scuola. Una scelta coraggiosa quella di Sarah, che ha deciso di non fare la spola fra l’Italia e l’Argentina, ma di tenere unita la famiglia, nonostante le difficoltà. Nelle immagini postate sui social appare serena e pronta per l’avventura che l’attende.

La storia d’amore fra Sarah e Daniele è iniziata nel 2011, dopo la fine del matrimonio del calciatore con Tamara Pisnoli da cui ha avuto la primogenita Gaia. A coronare la relazione non solo i figli Olivia e Noah, ma anche le nozze, celebrate nel 2015 alle Maldive.

Allergici ai gossip, la Felberbaum e De Rossi hanno vissuto la loro love story sempre lontano dai riflettori e nel più stretto riserbo. “Senza Sarah sarei la metà dell’uomo che sono oggi” aveva raccontato lui qualche tempo fa, mente lei aveva replicato: “Daniele è l’amore della mia vita e non mi pentirò mai di quella scelta. Sono stata sempre molto individualista, ho sempre pensato prima a me e poi agli altri. Con Daniele è cambiato tutto. Di lui ti puoi fidare. È intelligente, dissacrante, spiritoso”.