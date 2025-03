Prima lo stop alle scene, poi il lungo silenzio interrotto da qualche sporadico post in cui ringraziava tutti per il supporto ricevuto. Samuele Bersani è tornato sul palco del suo tour con orchestra dopo i mesi trascorsi a prendersi cura della sua salute e per la prima volta rivela i motivi che l’hanno condotto a rimandare i concerti che l’avevano riportato nei teatri più importanti d’Italia. Un messaggio importante, il suo, rivolto a tutti coloro che hanno timore di sottoporsi ai controlli per paura di scoprire qualcosa di poco piacevole.

Samuele Bersani, la malattia che l’ha costretto a rinviare il tour

Si riprende a cantare, la vita torna ad avere un colore dopo “uno dei periodi” più grigi e c’è anche la voglia di condividere con il pubblico il motivo che l’ha costretto a fermare i concerti per pensare alla sua salute: “Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio, quindi preso all’inizio. Non ho dovuto fare né chemio né radioterapia, però comunque ho dovuto fare un intervento chirurgico, mi hanno tolto un lobo, un pezzetto”.

Poi, il messaggio per tutti: “La lezione che ho imparato, e che voglio tramettere, è che si può fare tutto, ma bisogna andare senza avere la paura di quello che può succedere. Perché poi siamo molto più forti di quello che crediamo. E io sono una testimonianza proprio di riuscita. Non solo io, ci sono stati altri prima di me che sono incappati in questa problematica. E mi hanno dato anche la forza. Ecco, perché ci si dà la forza tra di noi quando capitano queste cose”.

L’annuncio dello stop ai concerti in autunno

La discrezione è la cifra che contraddistingue Samuele Bersani da altri suoi colleghi, che invece amano aprirsi col pubblico con più facilità. E sul palco racconta anche perché abbia dovuto annunciare lo stop via social: “Quando parlo della malattia per cui ho dovuto interrompere il tour e mi ha toccato parlo di una di quelle gravi. Ho ricevuto una quantità di appoggio, di solidarietà e affetto enormi e vi devo una spiegazione. Come sapete sono uno molto riservato e se non fosse stata una cosa importante non avrei rinunciato. Mi è costato scrivere quel messaggio ma è stato tanto il ritorno di amore che mi ha aiutato a superare quei momenti…non posso non ringraziare tutti. Non ho fatto interviste con nessuno e ho voluto dirlo personalmente e lo voglio dire perché la prevenzione è importante e magari serve a qualcuno”.

Il debutto della leg autunnale del tour era previsto per il 9 novembre ma, essendo chiaramente impossibilitato a cantare, aveva dovuto rimandare tutto: “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi”, aveva scritto su Instagram, promettendo che sarebbe tornato presto in scena.