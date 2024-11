Samuele Bersani ferma il tour: “Ho un problema di salute, devo stare a riposo”

Fonte: IPA Samuele Bersani ha un problema di salute

“Qualcosa che ho da dirvi, insieme a un abbraccio”, ha scritto Samuele Bersani su Instagram. Il preludio a un lungo post con il quale ha dato l’annuncio più sofferto: il cantautore è costretto a fermare il suo nuovo tour, a un passo dall’inizio, a causa di un problema di salute. Al momento non ha rivelato ulteriori dettagli in merito, ma non ha perso occasione per sottolineare l’amarezza per dover sottostare a questa necessaria decisione.

Samuele Bersani si ferma per un problema di salute

“Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro”. Ha esordito così il cantautore nella lunga lettera rivolta ai suoi fan. Tanti appassionati della sua musica e soprattutto di parole indimenticabili: En e Xanax, Giudizi Universali, Freak, Spaccacuore sono solo alcuni titoli entrati ormai di diritto nell’olimpo del cantautorato italiano.

Tante parole in musica, poche al di fuori degli album e del palcoscenico. Da sempre riservatissimo, il gesto di Bersani è stato un atto di vero amore nei confronti del suo pubblico, seppur in un contesto affatto lieto. “Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi – ha continuato nel suo racconto -. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi”.

Nessun ulteriore dettaglio, ma una rassicurazione: “Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce [come nel recente caso di Angelina Mango, anche lei costretta ad annullare il tour, ndr]. Con dispiacere questo accade a un passo dall’inizio di un tour che anch’io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo. Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione. Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre. Vi voglio bene”.

Quando riprende il tour nei teatri di Samuele Bersani

Non un addio, naturalmente, ma un arrivederci al 2025. Come precisato dallo stesso Bersani, il tour nei teatri che attendeva con trepidazione è stato soltanto rimandato al prossimo anno, giusto il tempo di tornare in forma e riprendere il proprio posto sul palcoscenico.

Il “Samuele Bersani & Orchestra” avrebbe dovuto debuttare a Milano questo sabato, il 9 novembre, ma le date sono state già interamente riprogrammate: la prima il 12 marzo al Teatro Regio di Parma, poi il 20 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano e così via, completando il cartellone fino all’ultima data del 7 maggio al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme.

Intanto il cantautore è stato letteralmente sommerso dai commenti dei fan, di chi ha le sue canzoni nel cuore e si augura che possa tornare all’attivo al più presto. Tra i vari, la pagina Cantautoresimo, che spesso ha proposto le parole di Bersani, ha scritto: “Ci hai insegnato che in due si può lottare come dei giganti… Ad abbracciarti siamo molti di più. Torna presto”, citando un celebre verso di En e Xanax.