Samuele Bersani torna dopo le cure: “Finalmente sono guarito”

Fonte: IPA Samuele Bersani

Samuele Bersani torna sui social dopo la pausa forzata per motivi di salute. Il popolare cantautore, che aveva dovuto posticipare il suo tour nei teatri lo scorso novembre, ha annunciato ai suoi fan di essere finalmente guarito: “Posso dire, anzi urlare, che sto bene”.

L’annuncio di Samuele Bersani sui social

Dopo più di un mese lontano dalle scene, Samuele Bersani è tornato sui social per annunciare ai fan di aver risolto i problemi di salute che lo avevano costretto a posticipare il suo tour musicale. Il cantautore di Rimini ha affidato ad un post su Instagram il suo messaggio, che ha tutto il sapore di un regalo di Natale: “In quest’ultimo periodo non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi stia accanto con un pensiero, un incoraggiamento o un gesto di vicinanza. Questa continua compagnia mi ha aiutato concretamente a trovare una spinta per affrontare ogni cosa, senza la paura frenante che invece avrei provato se fossi stato da solo”.

Il messaggio prosegue con la notizia più attesa: “Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco e ora posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito! Buone feste a tutti” ha scritto ancora Bersani. Immediata la replica di fan e colleghi, che hanno sommerso di affetto il profilo social dell’artista. Scorrendo i commenti, si scorgono anche gli incoraggiamenti di altri celebri artisti come Giorgia, Jovanotti, Mietta e Roy Paci, ma anche di personaggi del cinema e della televisione, come Laura Chiatti, Dario Vergassola e Francesca Fagnani.

I problemi di salute di Samuele Bersani

Samuele Bersani aveva annunciato lo stop ai concerti lo scorso 7 novembre, spiegando di trovarsi a fronteggiare dei problemi di salute: “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi”. Il cantautore non era entrato nei dettagli della sua patologia: “Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce. Con dispiacere questo accade a un passo dall’inizio di un tour che anch’io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo” aveva scritto.

Nel salutare i fan, l’artista aveva promesso “tornerò presto“, ed ha assolutamente mantenuto la parola. Il tour Samuele Bersani & Orchestra è già stato riprogrammato, e ripartirà da marzo 2025. Di seguito le nuove date:

12 marzo 2025 – Parma , Teatro Regio (recupero del 3 dicembre 2024)

, Teatro Regio (recupero del 3 dicembre 2024) 20 marzo 2025 – Milano , Teatro Arcimboldi (recupero del 9 novembre 2024)

, Teatro Arcimboldi (recupero del 9 novembre 2024) 2 aprile 2025 – Trieste , Teatro Rossetti (recupero del 18 dicembre 2024)

, Teatro Rossetti (recupero del 18 dicembre 2024) 7 aprile 2025 – Padova , Gran Teatro Geox (recupero del 6 dicembre 2024)

, Gran Teatro Geox (recupero del 6 dicembre 2024) 9 aprile 2025 – Roma , Auditorium Conciliazione (recupero del 16 dicembre 2024)

, Auditorium Conciliazione (recupero del 16 dicembre 2024) 14 aprile 2025 – Brescia , Teatro Dis-Play (recupero del 29 novembre 2024)

, Teatro Dis-Play (recupero del 29 novembre 2024) 15 aprile 2025 – Bologna , Teatro Europauditorium (recupero del 21 novembre 2024)

, Teatro Europauditorium (recupero del 21 novembre 2024) 18 aprile 2025 – Catania , Teatro Metropolitan (recupero del 9 dicembre 2024)

, Teatro Metropolitan (recupero del 9 dicembre 2024) 5 maggio 2025 – Torino , Teatro Colosseo (recupero del 18 novembre 2024)

, Teatro Colosseo (recupero del 18 novembre 2024) 7 maggio 2025 – Montecatini Terme, Nuovo Teatro Verdi (recupero del 26 novembre 2024)

L’appuntamento, per i fan del cantante, è previsto rigorosamente a teatro.