Ornella Vanoni, Pausini a Berté: il saluto delle colleghe che non la dimenticheranno mai

La morte di Ornella Vanoni ha lasciato un vuoto enorme nella musica italiana e nelle vite di chi, negli anni, l’ha amata sul palco e fuori scena

Ansa Ornella Vanoni

Lo aveva detto l’anno scorso a Che Tempo Che Fa: “Forse non arrivo a Natale”. Ma nessuno si aspettava veramente che Ornella Vanoni ci lasciasse così, da un giorno all’altro. Forse perché, come tutte le icone, ci sembrava immortale. Scomparsa venerdì 21 novembre a 91 anni nella sua casa di Milano dopo un malore, la sua storia è stata un continuo attraversare epoche, generi e linguaggi, sempre con uno stile personalissimo. Anzi, unico. Dal Piccolo Teatro di Giorgio Strehler ai grandi successi della musica leggera italiana, Vanoni è stata una delle interpreti più profonde, dolci e indimenticabili del nostro Paese.

Negli ultimi anni si era reinventata ancora una volta per diventare, con la sua ironia tagliente e una schiettezza amatissima dal pubblico, un volto familiare della televisione. E dei social.

Ornella Vanoni, il dolore delle colleghe

La notizia della scomparsa di Ornella Vanoni ha scatenato una vera ondata di messaggi, soprattutto da parte delle artiste che l’hanno sempre considerata un punto di riferimento.

“Ognuno ha i suoi cantanti preferiti… la mia era Lei. Riposa in Pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica”. Laura Pausini l’ha ricordata così sui social, ma a farle eco c’è anche Loredana Berté, che ha affidato ai social parole cariche di affetto per l’amica scomparsa: “Ornella non puó averci lasciato lei voleva vivere. Una donna affascinante, intelligente e colta, autoironica, un’artista immensa… senza fine. Quanto ci mancherai amica mia”.

C’è anche chi, come Fiorella Mannoia, non trova le parole per esprimere il dolore: “Mi sembrano tutte banali e lei ha sempre odiato la banalità”, scrive.

Annalisa, sorpresa dalla notizia poco prima di salire sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, ha raccontato lo smarrimento di quel momento. “Ornella era immensa con tutte le sue manifestazioni artistiche e umane. Le mando un abbraccio, spero che le arrivi”, ha detto a fine concerto.

Se Emma Marrone afferma, a ragione, che “quelle come te non vanno via per sempre”, non mancano i ricordi anche dei colleghi maschi della musica italiana, da Vasco Rossi a Samuele Bersani. Il primo la saluta con un “ciao mitica Ornella, grazie per questa interpretazione per la voce per l’ironia costante”. Bersani, invece, si lascia andare al dolore ma anche alla speranza: “Perdo l’amica più vitale, curiosa, irriverente, ironica, profonda e irriverente che abbia mai avuto” – scrive sui social – “ma se ‘di là’ c’è un altro mondo, ora Ornella è già insieme a Lucio. L’unica consolazione è questa”.

Fabio Fazio senza parole: “Non ero pronto a tutto questo”

Tra le persone più colpite dalla morte di Ornella Vanoni c’è sicuramente Fabio Fazio, che con lei aveva costruito un rapporto speciale nell’arco di anni di televisione insieme. La cantante, infatti, era ormai da tempo ospite fissa di Che Tempo Che fa e di fronte alla notizia, il conduttore ha ammesso di non riuscire a trovare le parole, lasciando emergere uno sgomento autentico. “Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente”.

Al suo fianco, Luciana Littizzetto ha sintetizzato il dolore in un messaggio brevissimo e dolcissimo – “Tesora mia adorata” – rivolto all’amica.

Sui canali ufficiali di Che Tempo Che Fa, inoltre, è arrivato un ringraziamento pubblico per tutto ciò che Ornella aveva portato in trasmissione: non solo canzoni e ricordi, ma un modo tutto suo di occupare lo spazio, di scherzare, di smontare con una battuta le il perbenismo e l’ipocrisia della TV italiana. La sua presenza fissa nel programma, per quasi due anni, era diventata appuntamento irrinunciabile per chi amava seguirla anche oltre la musica.