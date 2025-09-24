Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dopo i concerti annullati e la battaglia contro il tumore, Fabio Concato rompe il silenzio e svela come sta. Il cantante circa un mese fa aveva rivelato di doversi fermare a causa della sua malattia e della necessità di sottoporsi ad alcune cure.

Come sta Fabio Concato

Dopo un mese di silenzio e le cure per combattere il tumore, Fabio Concato ha condiviso un messaggio in cui racconta come sta. “Cari amici, vi ringrazio tanto dell’interessamento e dell’affetto che ogni giorno mi regalate e che mi danno tutto ciò di cui ho bisogno – ha scritto sui social il grande maestro – le parole affettuose sono parole d’amore che messe insieme diventano preghiera, e io ne respiro tutta la sorprendente energia. Grazie!”.

L’artista ha poi rivelato che le cure procedono e che spera presto di guarire: “Tutto procede dunque, compreso il mio desiderio di ‘guarire’ sempre più determinato. Sono certo che ci rivedremo presto perché, come cantava il Poeta, ‘io sono ancora qua… e già!’. Vi voglio bene”, ha concluso.

La malattia di Fabio Concato

Lo scorso luglio l’artista aveva annunciato con un comunicato lo stop ai concerti. A portarlo lontano dal palco un tumore e una serie di cure per sconfiggerlo. “Cari Amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore – aveva raccontato -. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”.

Poco dopo il cantante era stato raggiunto da centinaia di messaggi di sostegno. Da Carlo Conti a Walter Nudo, passando per Niccolò Fabi, Malika Ayane, Samuele Bersani, Serena Brancale, ma anche Grazia Di Michele e Marco Masini, numerosi colleghi e artisti avevano mostrato la loro vicinanza nei confronti di Concato. “Forza Fabio, sei musica”, “Un abbraccio fortissimo”, “Forza e amore da tutti noi” e “Siamo con te”, sono alcuni dei messaggi ricevuti sui social.

Vero nome Fabio Bruno Ernani Piccaluga, Fabio Concato è uno fra i cantanti più famosi della musica italiana. Ha cantato brani che sono entrati nella storia, da Rosalina a Domenica Bestiale, conquistando il pubblico con un timbro vocale unico. “Il mondo mi sembra un manicomio – aveva confessato in una delle sue ultime interviste -. La musica sta cambiando. Mi auguro che questa fase porti a una musica più vera, più cantabile. Non critico chi fa rap… Mi sembra però che manchi la musica e non è cosa di poco conto. Sono certo che questa fase, in cui la musica è un po’ sacrificata, finirà e porterà a tempi musicalmente più felici. Qualche segno c’è già. Gli ultimi a far musica sono stati Niccolò Fabi e Samuele Bersani. Poi basta. È partita una gara fra chi “reppa” o “rappa”. Non riesco a leggerli con l’orecchio. Ma c’è una cantante di nome Madame fenomenale per modo di cantare, ha una timbrica stupenda e riconoscibile. Madame è ricercata anche negli arrangiamenti. Spero in un ritorno della melodia che non deve essere per forza banale”.