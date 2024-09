Riserva Indiana con Stefano Massini. Anticipazioni della settimana, Vecchioni super ospite

Terza settimana per Riserva Indiana, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini, che con il suo messaggio di educazione civile ha portato uno spazio unico e importante nel palinsesto televisivo. Scopriamo in anteprima gli ospiti che da lunedì al venerdì su Rai 3 dialogano di argomenti diversi, che spaziano dal potere all’amore e depressione.

Riserva Indiana, gli ospiti della settimana dal 30 settembre al 4 ottobre

Lunedì 30 settembre Stefano Massini accoglie in studio Samuele Bersani con cui si parla di amore e depressione.

Martedì 1° ottobre ci si confronta con Alessandro Mannarino sul tema del potere, mercoledì 2 è il momento di Lucio Corsi, di grandi, piccoli, giganti e nani, giovedì 3 è la volta di Paolo Benvegnù e il racconto di un viaggio verso l’Antartide. Chiude la settimana, venerdì 4, Roberto Vecchioni con le fiabe nel futuro.

Come ogni settimana, lunedì mattina Massini svela sul suo profilo Instagram la scaletta di Riserva Indiana, annunciando i suoi ospiti, deliziando i suoi fan che si lanciano in grandi complimenti.

Riserva Indiana, l’entusiasmo dei fan: quando vederlo

“Complimenti! Davvero un bel progetto. Ogni puntata un racconto intenso, vero, sempre attuale. 👏”; “non vedo l’ora!!! Siete il top veramente..”. E ancora: “In Riserva Indiana c’è un concentrato di bellezza ed emozioni, impossibile da perdere 💚Grazie sempre Stefano”. C’è anche chi fa qualche richiesta: “Wow! Che infilata di artisti straordinari! Non è che nelle prossime puntate ci sarà spazio anche per i Negrita? Con i loro ultimi testi li vedrei ben inseriti nel tuo programma, uno dei rarissimi per cui valga veramente la pena sintonizzarsi sulla RAI. Grazie di ❤️ e lunga vita a Riserva Indiana. Augh!”.

Grande ammirazione per Massini che ha il coraggio di portare in televisione una trasmissione di cultura: “Stefano, sei il migliore! Il tuo programma è davvero intenso e si sente che lo realizzi con il cuore! Grazie!!”.

Poi facendo riferimento alla foto che vede il conduttore in compagnia di Samuele Bersani, suo primo ospite, scrivono: “Stasera sarà una magia con Samuele. GRAZIE STEFANO❤️”; “Samuele è rimasto sempre fedele a se stesso, potentemente misurato,ma attaccato ai suoi valori…. grazie, Stefano,aspettando questa sera!”.

Insomma, l’attesa è alta. Come sempre l’appuntamento è su Rai 3 alle 20.20, da lunedì al venerdì. Il segreto del successo di Riserva Indiana lo spiega un telespettatore su Instagram: “Ah!che bel programma!!! Incollati alla TV che parla ,riflette,non urla e affida anche alla musica buona i l suo messaggio!!!!”. E ancora: “Trasmissione stupenda che regala emozioni e alza di molto il livello della TV italiana, bravi!”.

D’altro canto, la sua formula è chiara, è quella della combinazione tra i monologhi da narratore di storie di Massini e alcune delle più belle canzoni dei protagonisti della musica italiana che, nello studio dall’atmosfera raccolta, dove siede un pubblico di giovani, trovano l’occasione non solo di suonare dal vivo con una band resident formata da alcuni dei migliori session man italiani, ma anche di affrontare tematiche che esulano dai consueti schemi dell’intervista televisiva.

Riserva Indiana è un programma di Stefano Massini e Massimo Martelli, scritto con Paolo Biamonte, Rossella Rizzi e Mariano Cirino, con la regia di Matteo Bergamini. La band è diretta da Jacopo Carlini, pianoforte e tastiere con Matteo Carlini al basso, Bruno Marinucci alla chitarra e Cristiano Micalizzi alla batteria. Capo progetto Rai, Giulia Lanza.