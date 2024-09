Riserva Indiana con Stefano Massini. Anticipazioni della settimana, Gabbani super ospite

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Stefano Manodritta Francesco Gabbani e Stefano Massini a "Riserva Indiana"

Riserva Indiana, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini, ha avuto un riscontro molto positivo da parte del pubblico. E per la seconda settimana promette altrettanti successi grazie agli ospiti presenti nelle puntate, in onda da lunedì al venerdì su Rai 3, che scopriamo in anteprima.

Riserva Indiana, il segreto del suo successo

D’altro canto, il messaggio di educazione civile di Riserva Indiana ha portato uno spazio unico e importante nel palinsesto televisivo e questo è stato davvero molto apprezzato. Parte del successo è anche dovuto alla formula scelta per il programma, ossia quella della combinazione tra i monologhi da narratore di storie di Massini e alcune delle più belle canzoni dei protagonisti della musica italiana che, nello studio dall’atmosfera raccolta, dove siede un pubblico di giovani, trovano l’occasione non solo di suonare dal vivo con una band resident formata da alcuni dei migliori session man italiani, ma anche di affrontare tematiche che esulano dai consueti schemi dell’intervista televisiva.

Riserva Indiana, gli ospiti della settimana dal 23 al 27 settembre

Francesco Gabbani è il primo ospite della settimana e con lui viene affrontato il tema della confusione. Martedì 24 si parla d’amore e paura con Ariete, mercoledì 25 è il momento di Irene Grandi e la fierezza, giovedì 26 è la volta di Peppe Servillo e le problematiche legate alla casa. Chiude la settimana, venerdì 27, Ermal Meta con le fiabe.

Sul suo profilo Instagram Stefano Massini lancia la scaletta della settimana di Riserva Indiana, accompagnata da una foto assieme a Francesco Gabbani presente nella puntata di lunedì 23 settembre, e i suoi fan rispondono con entusiasmo. I commenti hanno tutti questo tono: “Altra interessante e meravigliosa settimana”. “Sicuramente presente!“. E ancora: “Stupendi tutti e due. Massini❤️”, riferendosi al selfie con Gabbani.

I telespettatori sono soddisfatti del programma di Massini, tanto che si spingono a dichiarare dopo la prima settimana: “Troppo breve, ma così profondo e d’impatto! Ho riacceso la tv solo per questo programma grazie!!”; “Finalmente una trasmissione tv a guardare insieme a mia figlia con tanti spunti e curiosità su cui parlare e confrontarsi”; “Finalmente un programma di cultura e che t’inchioda li per 15 minuti ,ma che non vorresti finisse maiiii….non è mai abbastanza il sapere …grazie Stefano sei un narratore e io ti adoro …sei molto intenso nella semplicità 😍”; “Programma breve ma densissimo👏👏👏”.

Dove e quando vedere Riserva Indiana

Riserva Indiana va in onda da lunedì a venerdì, alle 20.15 su Rai 3. Il programma è di Stefano Massini e Massimo Martelli, scritto con Paolo Biamonte, Rossella Rizzi e Mariano Cirino, con la regia di Matteo Bergamini. La band è diretta da Jacopo Carlini, pianoforte e tastiere con Matteo Carlini al basso, Bruno Marinucci alla chitarra e Cristiano Micalizzi alla batteria. Capo progetto Rai, Giulia Lanza.