Samuele Bersani torna su Instagram dopo l’annuncio della malattia

Dopo un lungo silenzio, Samuele Bersani è tornato a scrivere su Instagram. Nell’ultimo post, risalente allo scorso 7 novembre, aveva annunciato lo stop ai suoi concerti, costretto a un periodo di “riposo forzato” a causa di un “problema di salute”. Per il cantautore la pausa non è finita e, sebbene non abbia ancora dato ai fan ulteriori dettagli in merito alla malattia, ci ha tenuto a ringraziare chi gli ha mostrato sostegno in questo momento difficile. Sono “ore incerte” e “giorni traballanti”.

Le parole di Samuele Bersani su Instagram

Stavolta il cantautore è stato breve, ma in poche parole è riuscito a spiegare con molta profondità quel che sta provando in questo periodo. “In un tempo sospeso che si dilata e si restringe al ritmo di esperienze e pensieri imprevisti, i vostri messaggi così pieni di affetto mi hanno mostrato concretamente quanto sia stretto il nodo che ci tiene uniti, anche da lontano, in tutte le ore incerte e nei giorni traballanti. Grazie davvero a ognuno di voi”, ha scritto.

Parla di “ore incerte”, di “giorni traballanti” e di “esperienze e pensieri imprevisti” il cantautore di Rimini, esprimendo con grande grazia e profondità, quelle tipiche dei suoi testi, come si percepisca una vita rivoluzionata da un problema di salute o una malattia. Bersani non è sceso nei dettagli, tenendo ancora per sé i reali motivi del suo momentaneo ma necessario abbandono delle scene.

L’annuncio del suo stop era giunto improvviso lo scorso 7 novembre, anche qui in un gesto di stima e rispetto nei confronti dei tanti fan che lo seguono da sempre con affetto: “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi – aveva scritto in quell’occasione -. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi. (…) Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce. (…) Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione. Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre”.

I messaggi dei fan e del mondo della musica

Non ci è voluto molto prima che i fan e i tanti amici del mondo della musica cominciassero a lasciare un commento o anche solo un piccolo cuore in risposta all’ultimo messaggio del cantautore. Da Ornella Vanoni a Jovanotti, da Niccolò Fabi a Vinicio Capossela e ancora Tosca, Rodrigo D’Erasmo (ex Afterhours con Manuel Agnelli), Avincola. Ancora una volta il profilo Cantautoresimo ha condiviso i versi di uno tra i più bei brani di Bersani, La fortuna che abbiamo: “Se correre in discesa fa paura/ Quando manca l’aderenza/ Puoi prenderci le braccia/ E immaginare siano freni di emergenza”.