IPA Diogo Jota e Rute Cardoso

Quello che avrebbe dovuto essere un dolce anniversario si trasforma in una triste commemorazione. A un mese esatte dalle nozze, Rute Cardoso piange la scomparsa del marito. La moglie di Diogo Jota è divenuta troppo presto vedova in seguito al tragico incidente che ha portato alla morte del giovane calciatore. In questo giorno così difficile, il messaggio di Rute è commovente.

Il post per il primo mese di nozze

Il 22 luglio Rute Cardoso e Diogo Jota avrebbero dovuto celebrare il loro primo mese da marito e moglie. Purtroppo, Rute si trova a vivere da sola questa dolce ricorrenza, il marito è tragicamente scomparso in un incidente stradale meno di un mese prima, neppure tre settimane dopo il giorno del loro matrimonio. In questo giorno così difficile, Cardoso interrompe il silenzio social seguito al lutto e posta sul proprio profilo Instagram un dolce ricordo del marito.

“Un mese dal nostro ‘nemmeno la morte ci separa’. Per sempre, la tua biondina” scrive, ricordando il tenero nomignolo datole dal marito. Le foto sono quelle del loro giorno più bello: le mani che si stringono di fronte all’altare, il primo ballo da marito e moglie, volteggiando uno nelle braccia dell’altra, circondati dall’affetto dei propri cari. Sono i ricordi più belli ma, in questo momento di intenso dolore, anche quelli che fa più male rivivere.

Il ricordo di Diogo Jota

Nato in Portogallo nel 1996, Diogo Jota era uno dei giocatori più amati della squadra inglese del Liverpool, acclamato non solo per il talento sul campo verde ma anche per una grande unanimità e una rara sensibilità. Il Liverpool Football Club ha promesso di continuare a provvedere alla sua famiglia dopo che, lo scorso 3 luglio, l’atleta ha perso la vita in una tragico incidente stradale, mentre si trovava in Spagna assieme al fratello André.

Fuori dallo stadio, migliaia di fiori, candele, peluche e messaggi testimoniano l’affetto dei tifosi verso il giovane campione. Anche Rute Cardoso ha fatto visita al memoriale, indossando un vestito bianco, colore simbolo di purezza e amore eterno, lo stesso indossato nel giorno in cui promise a Diogo di non lasciarlo mai. Il loro amore era iniziato ancora ragazzini, nel 2012. Nel 2021 nacque il loro primo bimbo, Dinis, seguito da un fratellino nel 2023 e dalla prima femminuccia di casa l’anno dopo.

Il dolore di Rute Cardoso

Rute Cardoso non ha perso soltanto un marito, il padre dei suoi figli, ma anche il suo primo, grande e unico amore. Lei e Diogo si conobbero ancora ragazzini sui banchi di scuola. Un affetto puro, fatto di grandi emozioni e prime volte, che nel tempo si è trasformato in un legame forte e indissolubile.

Quando nel 2016, a soli 19 anni, Jota viene convocato dal Real Madrid, Rute lascia la propria casa in Portogallo per seguirlo, stare lontani era impossibile per loro. Si definiva la sua “migliore amica e tifosa numero 1”, per lui ha girato il mondo, sempre pronta a supportarlo e fare il tifo dagli spalti.

Non aveva paura di dimostrare pubblicamente il proprio amore, “non voglio perderti mai” gli scriveva sui social. Gli promise: “Non camminerai mai da solo, questo è certo”. E la promessa fu mantenuta, Rute rimase al fianco di Diogo sempre, e lo avrebbe fatto molto più a lungo se non un tragico destino non glielo avesse improvvisamente portato via.