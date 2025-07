Chi è Rute Cardoso, la moglie del calciatore Diogo Jota morto in un incidente a 28 anni

IPA Rute Cardoso e Diogo Jota

La notizia della tragica scomparsa di Diogo Jota, giovane talento del calcio portoghese, ha lasciato tutti senza parole.

In questo momento di dolore, i riflettori si accendono anche su Rute Cardoso, sua moglie, compagna di vita e mamma dei loro tre figli. Una donna che ha condiviso con Diogo un percorso fatto di amore, sostegno e famiglia, e che ora si trova a fare i conti con una perdita enorme.

Chi è Rute Cardoso

Rute Cardoso ha 28 anni ed è, come suo marito Diogo, originaria del Portogallo. Insieme hanno vissuto una crescita fatta di sogni, sfide e tanti momenti speciali, costruendo un legame profondo che li ha portati a spostarsi e costruire insieme una quotidianità speciale. Solare e bellissima, Rute ha sempre condiviso sui social scorci di una vita vissuta con amore, famiglia e complicità.

Attraverso le sue foto e i suoi post, spesso dedicati ai viaggi che hanno fatto insieme, Rute racconta una storia fatta di esplorazioni, sorrisi e momenti preziosi. Dagli scatti al mare alle strade di città lontane, ogni immagine trasmette l’intimità e la gioia di una coppia che ama scoprire il mondo fianco a fianco.

Tra i loro follower, Rute è apprezzata per la sua autenticità e per il modo naturale di vivere la quotidianità: dai momenti con i figli ai gesti di supporto a Diogo nei momenti più importanti della carriera, si dimostra una donna capace di vivere una vita densa di amore accanto a una famiglia costruita giorno dopo giorno.

La storia d’amore con Diogo Jota

Quella tra Diogo e Rute è una storia d’amore che parte da lontano: i due si sono conosciuti nel 2013, durante gli anni del liceo a Porto, e da allora sono diventati inseparabili.

La loro relazione è cresciuta insieme alla carriera calcistica di Jota, con Rute che ha saputo seguirlo in ogni tappa: dai primi giorni al Paços Ferreira, al Porto, fino agli anni in Spagna con l’Atletico Madrid e poi nelle Midlands inglesi con i Wolves e il Liverpool, in cui giocava nel ruolo di attaccante dal 2020.

Un percorso condiviso fatto di sostegno reciproco, avventure e scoperte in cui Rute è stata al fianco di Diogo non solo come compagna, ma anche come grande tifosa, spesso presente sugli spalti e sui social a celebrare le sue vittorie e i momenti importanti.

La coppia ha costruito una bellissima famiglia con tre figli: i due maschi Dinis e Duarte, e la loro figlia più piccola nata il 26 novembre 2024.

Nel 2022, Diogo ha chiesto a Rute di sposarlo e il 22 giugno 2025 si sono uniti in matrimonio a Porto. Un momento catturato da immagini condivise sui social che li ritraggono insieme, felici. Tra i post più emozionanti, Rute ha scritto: “22 giugno 2025. Sì all’eternità”.

Diogo Jota, l’incidente a pochi giorni dal matrimonio

Pochi giorni dopo aver coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio a Porto, il 3 luglio 2025, Diogo Jota è tragicamente scomparso in un incidente stradale in Spagna, lasciando sconvolti familiari, amici e tifosi di tutto il mondo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava, una Lamborghini, ha perso il controllo a causa di uno scoppio di pneumatico, sbandando e prendendo fuoco. Con lui c’era anche il fratello André Silva, che ha perso la vita insieme a lui.

Quella che doveva essere una nuova, felice fase della loro vita si è trasformata in un dolore immenso. La notizia ha scosso il mondo del calcio e non solo, con tributi e messaggi di cordoglio da parte di club, compagni di squadra e tifosi