Chi era Roberta Flack, la voce di Killing me softly

Fonte: IPA Roberta Flack

Il mondo della musica ha detto addio a Roberta Flack, icona dell’r’n’b e nota al grande pubblico per i brani The First Time I Ever Saw Your Face, Feel Like Makin’ Love e Killing Me Softly, brano del 1973 in testa alle classifiche per settimane e in seguito oggetto di numerose cover, la più nota delle quali quella dei Fugees del 1996.

La cantante e pianista statunitense si è spenta all’età di 88 anni ed è morta a causa della Sla, la sclerosi laterale amiotrofica.

Chi era Roberta Flack

Nata il 10 febbraio 1937 a Black Mountain, nella Carolina del Nord, in una famiglia di musicisti, iniziò a studiare pianoforte all’età di nove anni. A 15 anni viene ammessa alla Howard University di Washington con una borsa di studio completa, ma dopo la morte del padre, decide di iniziare a lavorare nei locali notturni per farsi un nome e guadagnare qualcosa.

Al club Mr. Henry’s la nota il pianista jazz Les McCann, che la presenta all’etichetta Atlantic Records che decide di ingaggiarla nel 1968. Dopo qualche anno di attività Roberta Flack divenne famosa all’improvviso dopo che Clint Eastwood usò The First Time I Ever Saw Your Face – ballata composta dal cantautore folk inglese Ewan MacColl e incisa dal gruppo folk-pop americano Kingston Trio nel 1962 – come parte della colonna sonora di Brivido nella notte (Play Misty for Me, 1971).

Il brano fece da sottofondo ad una delle più memorabili scene d’amore del cinema, quella tra Eastwood, nel ruolo di Dave Garver, e Donna Mills, nei panni di Tobie Williams. La canzone fu premiata con il Grammy Award for Record of the Year e Grammy Award for Song of the Year.

Quel successo è seguito nel 1973 da Killing Me Softly, che vince, come il precedente, il Grammy come Record of the year. Flack divenne così la prima artista a vincere dei Grammy consecutivamente per il miglior disco. Nella sua lunga carriera ha collaborato con Bob Dylan nel tour Rolling Thunder Revue, i cui concerti dell’autunno 1975 furono ripresi per poi essere inseriti nel film del 1978, scritto e diretto dallo stesso Dylan, Renaldo and Clara. Ha duettato anche con Michael Jackson,è andata in tournée con Miles Davis e ha realizzato delle cover di Leonard Cohen e Laura Nyro.

Nel corso della sua carriera, la Flack ha vinto in totale 4 premi Grammy e nel 1999 una stella con il suo nome è stata inserita nella Hollywood Walk of Fame.

Le cause della morte

Roberta Flack si è spenta a causa della Sla a 88 anni, dopo che le era stata diagnosticata nel 2022.

“Abbiamo il cuore spezzato che la gloriosa Roberta Flack sia morta questa mattina, il 24 febbraio 2025. È morta pacificamente circondata dalla sua famiglia. Roberta ha infranto confini e record. Era anche un’orgogliosa educatrice”, ha detto la pubblicista Elaine Schock in una nota.

Anche Warner Music Group ha diffuso una nota ufficiale per onorare la memoria della cantante e pianista statunitense, tra le più influenti d’America. “Roberta Flack è stata un’artista fondamentale nella storia di Atlantic Records e Warner Music”, ha dichiarato Kevin Gore, President Global Catalog di WMG. “Un’autrice e arrangiatrice di canzoni senza pari e davvero originale, capace di unire più generi con grazia, intelligenza e raffinatezza”.