Fonte: Getty Images Clint Eastwood e Christina Sandera nel 2018

Era il 2014 quando, all’età di 84 anni, Clint Eastwood ha ufficializzato la storia d’amore con Christina Sandera. Dieci anni dopo, l’attore e regista, in una dichiarazione, ha annunciato la scomparsa della sua amatissima Christina all’età di 61 anni. “Christina era una donna adorabile e premurosa e mi mancherà tantissimo”.

Christina Sandera è morta a 61 anni: l’addio di Clint Eastwood

Compagna di lunga data di Clint Eastwood, Christina Sandera è morta a 61 anni: la leggenda di Hollywood ne ha dato annuncio in una dichiarazione, condivisa sui social. Un portavoce della Warner Bros ha dichiarato all’Hollywood Reporter che non saranno condivisi ulteriori dettagli: sconosciute le cause del decesso. Una nota straziante, che racchiude tutto il dolore di Eastwood per la perdita della dolce Christina, ricordata come una donna gentile e premurosa.

Chi era Christina Sandera

Clint Eastwood ha avuto tanti amori e tante donne nella sua vita. Rispetto alle sue relazioni passate, su Christina Sandera ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Una storia d’amore “low profile”, come si suol dire: si erano conosciuti al Mission Ranch Hotel a Carmel-by-the-Sea, in California, dove la Sandera lavorava nel ristorante. Ed è il motivo per cui su di lei non sono mai state condivise molte notizie o informazioni: una donna estremamente riservata, apprezzata dai figli di Eastwood, felici di sapere che nella vita del padre c’era l’amore vero, quello gentile e premuroso, che si cerca per tutta la vita.

In ogni caso, non ha mai fatto mancare il suo sostegno a Eastwood, in particolare nelle apparizioni pubbliche, tra red carpet e cerimonie sugli eventi cinematografici di spicco. In passato, la Sandera è stata legata a Paul Wainscoat, con cui ha avuto, invece, una relazione turbolenta: ha frequentato le riunioni degli Alcolisti Anonimi e ha seguito 15 corsi di gestione della rabbia.

La storia d’amore tra Christina Sandera e Clint Eastwood

Stavano insieme dal lontano 2014, e il loro primo debutto in veste di coppia è stato nel 2015, sul red carpet degli Oscar. Prima della sua relazione con la Sandera, Eastwood è stato sposato con Dina Ruiz, giornalista, dal 1996 al 2014. Nonostante i 33 anni di differenza con la Sandera, la storia d’amore è sempre andata a gonfie vele e l’affetto tra i due è sbocciato in fretta. Per la prima volta, sono stati fotografati insieme nel giugno 2014, ma la Sandera si era trasferita a casa di Eastwood ben prima di quella data.

In pubblico, sono stati visti insieme per l’ultima volta nel 2019; nel 2022, invece, uno scatto di famiglia sui social media. Con lei, Clint era felice, estranea alle regole dello showbiz, al glamour di una festa che si esaurisce in fretta. Gli stessi figli dell’attore la apprezzavano molto. “Tutti l’hanno incontrata e l’hanno definita ‘normale'”, a testimonianza del carattere schivo e riservato, dedito alla famiglia e a quell’amore che è sbocciato in fretta, per resistere fino alla fine. Un amore, il loro, quasi segreto, proprio su volere di Eastwood. Lui stesso in un’occasione ha spiegato il motivo per cui manteneva privata la sua vita sentimentale. “Ci sono altre persone coinvolte, e sono vulnerabili. Io posso proteggermi, loro no”.