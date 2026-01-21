Lutto alla Corte di Svezia, chi era la Principessa Désirée

Si è spenta a 87 anni la Principessa Désirée, sorella del Re di Svezia: Baronessa Silfverschiöld, era molto legata al sovrano

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Principessa Desiree di Svezia

La Corte di Svezia piange la scomparsa della principessa Désirée, sorella del Re Carlo XVI Gustavo. La Baronessa Silfverschiöld è morta all’età di 87 anni nella sua residenza al castello di Koberg, nel Västergötland,

Chi era la Principessa Désirée di Svezia

In seguito alla scomparsa della Principessa Désirée, il Re Carlo XVI Gustavo ha diramato un comunicato ufficiale: “Con grande tristezza ho appreso della morte di mia sorella, la principessa Désirée. I ricordi affettuosi legate alla casa della famiglia di Silfverschiöld rimarranno sempre nel cuore. La mia famiglia ed io esprimiamo le nostre condoglianze ai figli della Principessa e alle loro famiglie”.

Nata il 2 giugno 1938 al Palazzo di Haga, Désirée Elisabeth Sibylla era la terza dei cinque figli del Principe ereditario Gustavo Adolfo e della Principessa Sibilla. Molto legata ai fratelli, con cui condivide un’infanzia serena e spensierata, era rimasta vedova nel 2017 dopo la morte del marito, il Barone Niclas Silfverschiöld.

Articolo in aggiornamento