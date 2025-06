Il ricordo di Barbara Berlusconi a due anni dalla morte di papà Silvio: “Il tuo esempio mi guida”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Barbara Berlusconi

Barbara Berlusconi ricorda papà Silvio a due anni dalla morte con un post Instagram che racconta un rapporto fatto d’amore e rispetto. 40 anni e un lavoro come dirigente d’azienda, Barbara ha sempre avuto un rapporto fortissimo con il padre e con i fratelli.

Il ricordo di Silvio Berlusconi nel post della figlia Barbara

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, i figli dell’imprenditore e politico non smettono di ricordarlo. Fra i post più commoventi c’è quello di sua figlia Barbara Berlusconi che su Instagram ha pubblicato uno scatto dall’album dei ricordi.

Nella foto vediamo una Barbara piccolissima, insieme ai fratelli e al suo amato papà. Nello scatto Berlusconi è giovanissimo e sorride, mentre posa le mani, in un gesto paterno, sulle spalle dei figli.

“Due anni fa è venuto a mancare un uomo che ha saputo immaginare ciò che non c’era ancora – ha scritto l’imprenditrice -. Ha costruito con coraggio, ha vissuto con entusiasmo, ha amato con autenticità. La sua forza più grande era l’umanità: generosa, instancabile, vera. Due anni domani, ma sembra ieri. Il tuo esempio mi guida ancora, anche nel silenzio”.

Il 12 giugno del 2023 si spegneva all’ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi. Un politico, un imprenditore e un editore famosissimo per tutti, ma soprattutto un papà per Barbara Berlusconi. La terzogenita dell’ex leader di Forza Italia non ha mai nascosto il legame speciale con suo padre, tanto da seguirne le orme, soprattutto nella passione per il calcio.

“Il mio rapporto con lui? Un legame profondo, fatto di complicità e di tanta dolcezza – ha raccontato Barbara alla Gazzetta dello Sport -. Non era sempre facile stargli accanto perché chi gli stava vicino doveva entrare nel suo mondo ed era un mondo complesso. Ma per me è sempre stato un punto di riferimento”.

Chi è Barbara Berlusconi

40 anni e una carriera in ascesa, Barbara Berlusconi è nata dal legame fra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Classe 1984, ha quattro fratelli: Eleonora e Luigi, ma anche Marina e Piersilvio, quest’ultimi frutto del matrimonio di Berlusconi con Carla Elvira dell’Oglio.

Laureata in filosofia con 110 e lode, Barbara è cresciuta lontano dai riflettori, sentendo però sempre il peso di un cognome importante come Berlusconi. Per anni è stata vicepresidente del Milan, seguendo la passione di suo padre per il calcio.

“Cosa mi ha detto papà per entrare nel club rossonero? – ha ricordato – Con un sorriso e con queste esatte parole, che ricordo come fosse ieri: ‘Hai il cuore rossonero, ora ho bisogno che tu ci metta anche la testa’. È stato un passaggio naturale, come se avessimo sempre saputo che prima o poi avremmo condiviso anche questo”.

L’imprenditrice ha cinque figli. Alessandro, nato nel 2007, ed Edoardo, avuto nel 2009, nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza. Nel 2016 è arrivato Leone, seguito da Francesco Amos, arrivato nel 2018, ed Ettore Quinto nato nel 2021, tutti e tre avuti da Lorenzo Guerrieri, suo attuale compagno.

Fra le sue relazioni importanti anche quella con Alexandre Pato, calciatore con cui ha vissuto una storia d’amore dal 2011 al 2013 quando ancora militava nel Milan.