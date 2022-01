Red Canzian in ospedale per colpa di un’infezione: il messaggio

Problemi di salute per Red Canzian, musicista ed ex componente storico dei Pooh: ad avere annunciato la notizia è stato Il Corriere del Veneto, supportando il messaggio lanciato ai fan, per tranquillizzare sul suo stato di salute. In occasione della prima del suo musical Casanova Opera Pop, cui aveva dedicato ben tre anni di lavoro, Canzian ha svelato le sue attuali condizioni di salute: avrebbe dovuto partecipare all’esordio, ma al momento si trova ricoverato a causa di un’infezione cardiaca.

Red Canzian in ospedale per un’infezione

L’ex componente dei Pooh si è ritrovato a saltare l’esordio del musical per un problema di salute che lo ha costretto al ricovero. La prima del musical Casanova Opera Pop, tratta dal romanzo Casanova – La Sonata dei cuori infranti di Matteo Strukul si è tenuta al Teatro Metropolitano di San Donà di Piave a Venezia. Gli spettatori in sala hanno potuto ascoltare il messaggio di Red Canzian, che ci ha tenuto a spiegare le motivazioni della sua assenza.

“Una brutta infezione mi ha impedito di essere lì, è andata così”. Nonostante le sue condizioni, il pensiero di Canzian è andato ugualmente ai fan, agli spettatori presenti in sala, alle persone che hanno lavorato con lui attivamente allo spettacolo. Un artista d’altri tempi, che si è sempre contraddistinto nel corso degli anni per l’incredibile forza e le lezioni di coraggio e positività.

“Ho avuto un problema di salute: una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto, come io e tutti i miei collaboratori abbiamo lavorato in questi tre anni”.

Come sta Red Canzian

Nel giro di poco tempo dopo il messaggio di Canzian, l’ondata di affetto e di supporto scaturita sui social è stata immediata. Attualmente è ricoverato al Cà Foncello di Treviso per colpa dell’infezione cardiaca a rischio setticemia. Sembra che dovrà in ogni caso osservare un periodo di osservazione, dal momento in cui non sarà presente ai prossimi spettacoli del musical in previsione per il 21 e il 23 gennaio.

Una vita fatta di musica e di difficoltà

A novembre del 2021, Red Canzian era stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. In quell’occasione, oltre a ricordare il compianto Stefano D’Orazio, ha anche elargito un vero e proprio inno alla vita impossibile da dimenticare. Nonostante i drammi che l’hanno colpito, non ha mai perso la speranza e la voglia di vivere.

“Noi la vita possiamo solo indirizzarla, credi nei tuoi sogni, nei tuoi impegni. Sono orgoglioso di non essermi mai annoiato in vita mia, anche quando ero bambino avevo sempre un sacco da fare. Quando vivi la vita così, è comunque bellissimo quello che hai fatto fino a questo momento”. Speriamo che Canzian possa presto riprendersi, e soprattutto tornare a vivere la sua musica, vero punto di forza per l’artista per gran parte della sua esistenza.