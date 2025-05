Raimondo Todaro, la confessione sull’ex Francesca Tocca: “Non la sopportavo”

Fonte: IPA Raimondo Todaro

Ospite del podcast Passi di vita del collega Angelo Madonia, Raimondo Todaro si è raccontato a cuore aperto. Inevitabile ovviamente parlare dell’ex compagna Francesca Tocca, dalla quale si è separato di recente. L’ex ballerino di Amici ha raccontato del loro lungo rapporto, ricordando con tenerezza anche i primi incontri, quando era semplicemente una collega.

Raimondo Todaro, le parole sull’ex Francesca Tocca

Il ballerino e coreografo Raimondo Todaro si è raccontato a cuore aperto nel podcast Passi di vita del collega Angelo Madonia. Una chiacchierata in cui il danzatore siciliano ha parlato anche del rapporto con l’ex compagna Francesca Tocca, una lunga relazione caratterizzata da tanti alti e bassi, dalla quale è nata anche una figlia, il loro tesoro Jasmine, che oggi ha 11 anni.

Oggi il loro amore è giunto al capolinea, ma proprio per amore della loro bambina, stanno mantenendo un rapporto sereno, tanto che Todaro ne ha parlato con tanta tenerezza. Nell’intervista con il collega, il ballerino ha infatti raccontato dei primi incontri con quella che sarebbe diventata la sua compagna di vita per tanti anni.

I due si sono conosciuti da giovanissimi, quando appena 16enne, Francesca si è trasferita da Catania a Roma proprio per ballare con Todaro. Da lì, piano piano, è nato un rapporto intenso, ricco di amore ma fatto anche di alti e bassi. “Comincio a ballare con Francesca, mi stava proprio antipatica, non la sopportavo“, ha raccontato Raimondo. “Ai miei occhi se la tirava da morire. Dicevo: ‘Questa è convinta di avercela solo lei’. A pelle non mi stava simpatica. Ma era un fenomeno. La più brava ballerina che c’era in Italia a mani basse, forse la più brava della storia italiana a livello di latino. Quindi anche se mi stava antipatica me la facevo andare giù”.

Poi però qualcosa è scattato: “In realtà conoscendola, piano piano, ho capito che era l’esatto opposto di come si presentava”, ha continuato il ballerino, svelando anche un lato inedito della sua collega. “Una tenerona, molto insicura, estremamente sensibile. Quindi quella era tutta una corazza… Francesca nella vita è il contrario di come la vedi ballare. In pista sembra una pantera, una tigre, nella vita un agnellino. Lo ha il carattere, ma è molto introversa, molto selettiva, scherza e ride poco. Se però ha confidenza e trova persona giusta è la persona più simpatica del mondo”.

La fine dell’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Dopo tanti anni d’amore e tanti alti e bassi, la storia di Raimondo Todaro e Francesca Tocca è giunta al capolinea. A raccontarlo stata la professionista di Amici a Verissimo: “Ad un certo punto della storia ci siamo resi conto entrambi che, dopo aver dato tutti noi stessi in questa relazione e aver fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio per il bene nostro e della bambina, ma anche dei nostri genitori, ci siamo resi conto che più andavamo avanti più forzavamo la cosa facendoci del male a vicenda”.

Una decisione presa quindi di comune accordo per il bene della loro famiglia: “Con Raimondo c’è un bene che va oltre, è difficile da spiegare se non si vive la situazione, ma è così e quindi anche riconoscere il fatto che a quella persona fai del bene o meno, è anche questa una forma di grande amore”.