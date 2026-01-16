Raffaella Fico e Armando Izzo sono tormentati dagli hater: storie false, profilo hackerato e tante offese. Ecco la loro verità

IPA Raffaella Fico ha smentito la crisi con Armando Izzo: la verità

Raffaella Fico sta vivendo una fase molto delicata della sua vita. Ha infatti raccontato d’aver perso il proprio bambino dopo ben cinque mesi di gravidanza. Come se non ciò non bastasse, è sotto lo sguardo impietoso degli hater.

In tanti hanno preso d’assalto il suo profilo, pronti a giudicare ogni singola mossa. Al tempo stesso, c’è chi diffonde voci su una possibile crisi di coppia con il calciatore Armando Izzo. A prendere la parola è stata la diretta interessata, che ha fatto chiarezza una volta per tutte.

Raffaella Fico e gli hater

Non si ferma la macchina dell’odio nei confronti di Raffaella Fico. Lei stessa aveva avuto modo di parlarne nel corso dell’intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo. Aveva spiegato come una semplice gita di pochi giorni in famiglia avesse scatenato le ire di molti online.

Il suo compagno, Armando Izzo, voleva distrarla in qualche modo e ha organizzato una breve fuga. In quei giorni ha pubblicato una foto al fianco di sua figlia Pia. Un post tartassato di messaggi d’odio. Molti l’hanno accusata d’aver finto la propria sofferenza e d’essere triste soltanto per la perdita del “nuovo assegno di mantenimento”.

Offese erano però piovute online anche all’annuncio della sua gravidanza, ha raccontato. Non stupisce più di tanto, dunque, che siano state messe in giro voci maligne sul suo conto anche stavolta.

La verità sulla crisi

Nelle proprie storie Instagram, Raffaella Fico ha riportato lo screen di una storia di Amedeo Venza, influencer specializzato nel gossip. Sul suo profilo aveva mostrato la segnalazione di una follower, che aveva avvistato la famosa coppia a cena fuori con degli amici. In sintesi: zero contatti tra loro, clima freddo, nessuna forma di conversazione o quasi.

L’unico momento di contatto? Quando i capelli di Raffaella Fico stavano letteralmente prendendo fuoco e Izzo l’ha seguita in bagno per aiutarla. Ed ecco arrivare la risposta dell’ex gieffina:

“È da ieri che continuo a leggere cose non vere. Non so perché mettete in giro certe voci, ma la persona che ha visto e raccontato si è persa i passaggi più salienti. Quasi tutta la era ci siamo tenuti per mano e il mio fidanzato si è alzato molto più di una volta per baciarmi e abbracciarmi. Consiglio vivamente a chi ha scritto una visita oculistica. Ah, siamo sereni e felici”.

Nessuna crisi in atto, dunque, ma di certo questo non è un periodo semplice. Al di là della tragedia vissuta, i due hanno la netta sensazione d’essere finiti in una tempesta d’odio social. Si spiegherebbe così il profilo Instagram hackerato di Izzo.

Sul suo account sono state pubblicate frasi criptiche, da “addio amore, faccio schifo” a un annuncio al mondo intero d’essere andato a prostitute. Il calciatore ha rapidamente chiarito l’accaduto, spiegando d’aver già avviato le procedure legali contro i responsabili.

