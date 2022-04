Raffaella Carrà, in vendita il maxi appartamento con piscina e campi da tennis

Raffaella Carrà, perché volevamo essere come lei (e nessuno potrà dimenticarla)

Dopo la casa di Ennio Morricone, a Roma è in vendita la casa di un altro personaggio amatissimo dal pubblico italiano: si tratta del maxi appartamento con piscina e campi da tennis di Raffaella Carrà.

A meno di un anno dalla sua scomparsa – la showgirl ci ha lasciati lo scorso luglio dopo una lunga malattia – la sua bellissima abitazione in cui ha vissuto gran parte della sua vita è stata messa in vendita dall’agenzia Remax.

Raffaella Carrà, la sua casa è in vendita

Amatissima e iconica, la showgirl ci ha lasciato lo scorso 5 luglio, all’età di 78 anni, dopo aver combattuto strenuamente contro una lunga malattia. E adesso, a poco meno di un anno dalla sua scomparsa, la casa dove ha abitato per gran parte della sua esistenza è stata messa in vendita.

Si tratta di un maxi appartamento di lusso, in via Nemea, a Vigna Clara, nel cuore di Roma Nord, zona in cui hanno vissuto e vivono tantissimi vip: la casa di Raffaella Carrà è un vero e proprio paradiso romantico. Sono oltre 400 i metri quadrati della casa della Carrà, tra moquette rosa cipria, dettagli oro, scaffali in vetro e marmi.

A gestire la vendita dell’appartamento, che sembra essere rimasto tale e quale a quando era abitato dalla showgirl, è l’agenzia Remax e il prezzo è al momento sconosciuto. “Su richiesta” è riportato sull’annuncio: si parla cioè di una trattativa riservata. Nelle ultime ore l’annuncio è però scomparso dal sito dell’agenzia immobiliare che ha in carico la vendita, e (almeno per il momento) non se ne conosce il motivo.

Raffaella Carrà, il maxi appartamento con piscina

L’immobile, si leggeva nell’annuncio fino a quando era on line, si trova all’interno di un comprensorio di 15 palazzine, “con tanto di parco, piscina, campi da tennis e portineria h24”. Un vero e proprio paradiso romanticissimo, in pieno stile anni ’80, con mobili e colori – rosa e azzurro polvere – che richiamano quell’epoca e tante piante ad arredare la casa.

La zona giorno ha un ampio salone di rappresentanza, con divani a fantasia e un grande tavolino in vetro, oro e marmo al centro. I fan più affezionati però questo ambiente lo conoscevano già perché è apparso in uno scatto di Laura Pausini del luglio 2021, pubblicato sui suoi profili social quando la Carrà è venuta a mancare. La foto, risalente al 2013, ritraeva la showgirl con la piccola Paola, la figlia della cantante, che era nata pochi mesi prima e che la Pausini voleva far conoscere a tutti i costi alla sua grande amica Raffaella, portandola a casa sua.

Il maxi appartamento della Carrà è enorme e ha nove camere da letto: quella padronale, presenta grandi armadi a muro, mobili bianchi vintage con dettagli dorati. I bagni in tutto sono cinque, quello padronale ha anche una vasca idromassaggio e una sauna. Oltre a vari salotti, c’è un’ampia cucina con sala da pranzo, a cui si aggiungono diversi terrazzi e balconi che rendono l’abitazione luminosissima. C’è anche una sala trucco, la palestra, e un’area box-lavanderia alla quale si accede con un ascensore interno.