“Presto in sei”: Beatrice Valli al settimo cielo e in dolce attesa del 4° figlio

Alla fine la smentita ha presto lasciato spazio a una bellissima realtà: Beatrice Valli è incinta. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha infatti annunciato di essere in attesa del suo 4° figlio, il 3° in coppia con il marito Marco Fantini, con un dolcissimo ritratto di famiglia condiviso su Instagram. A corredo del doppio scatto in bianco e nero, che la ritrae circondata dai suoi affetti, un messaggio che racchiude tutta la gioia per la nuova, imminente maternità: “Ci abbiamo sempre creduto“.

Beatrice Valli incinta del 4° figlio: il dolce annuncio su Instagram

La famiglia di Beatrice Valli e Marco Fantini è destinata ad allargarsi: la coppia è infatti pronta a dare il benvenuto ad una nuova, splendida creatura. La notizia della gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne era nell’aria già da qualche settimana, ma adesso è arrivato l’annuncio ufficiale, rigorosamente social. “Presto in sei. Questa volta non è colpa del lattosio”: così inizia il messaggio condiviso dalla ragazza sul proprio profilo Instagram, riferendosi alle sue recenti dichiarazioni per smentire la gravidanza e depistare i più curiosi.

In fondo, Beatrice Valli aspettava solo il momento più opportuno per annunciare la sua quarta gravidanza, come sottolineato nel messaggio: “Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente“.

A corredo del messaggio, l’ex corteggiatrice ha condiviso un doppio scatto in bianco e nero che la ritrae circondata dalla sua famiglia: il marito Marco Fantini e i figli Alessandro (frutto di una precedente relazione), Azzurra e Bianca (nate dalla love story con l’ex tronista). Un dolcissimo ritratto di famiglia che testimonia, ancora una volta, l’unione e l’amore che dominano in casa Valli. “Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!” la conclusione del messaggio.

Beatrice Valli e Marco Fantini: le tappe del loro amore

Felicità alle stelle per Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia, nata nel dating show di Maria De Filippi, si è scelta reciprocamente e ha dato vita ad una romantica storia d’amore. Anno dopo anno, passo dopo passo, i due hanno rinnovato il proprio sentimento formando una splendida famiglia, ora pronta ad allargarsi.

Tra gli importanti traguardi raggiunti dalla coppia, anche il passo più importante per coronare la loro storia d’amore: il matrimonio da favola. La coppia si è sposata lo scorso maggio con rito civile nella splendida cornice di Capri. Le nozze, a seguire, sono state replicate a giugno ma con rito religioso, in Chiesa a Milano. Un doppio sigillo d’amore per certificare il loro legame indissolubile.

Il 2022 è un anno decisamente positivo anche per Ludovica Valli. La sorella dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne è infatti incinta e, come rivelato in un dolcissimo video di recente condiviso su Instagram, è in dolce attesa di un maschietto.