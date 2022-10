Beatrice Valli incinta del quarto figlio: c’è la conferma. Chi è il padre

Fonte: IPA Cannes 2022, Beatrice Valli e gli altri influencer sul red carpet

Una quarta cicogna sembrerebbe essere in arrivo nella vita di Beatrice Valli, che con il suo “pancino sospetto” ha scatenato ormai da giorni le numerose voci sulla sua gravidanza. Tantissimi i dettagli che hanno portato a pensare che la meravigliosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne fosse in dolce attesa per la quarta volta, a distanza di pochi mesi dal suo matrimonio con Marco Fantini: ora, però, sembra essere arrivata la conferma che metterebbe da parte ogni minimo dubbio.

Beatrice Valli incinta del quarto figlio

La diretta interessata ha recentemente smentito le voci sulla sua presunta quarta gravidanza, arrivate dopo la presentazione della sua seconda capsule collection di Pure Lei.

In quell’occasione, l’influencer aveva indossato un meraviglioso abito che però, a causa delle aderenze, aveva messo in mostra un “pancino sospetto” che ha fatto il giro della Rete all’istante. Di tutta risposta, Beatrice Valli ha cercato di spegnere tutte le voci sulla gravidanza commentando i rumors e spiegando che quel gonfiore fosse tutta colpa del lattosio a cui è intollerante.

La sua smentita non è bastata però per far placare i fan che, speranzosi di vederla madre per la quarta volta, hanno continuato a credere che quella dell’intolleranza fosse solamente una scusa per non annunciare preventivamente la lieta notizia.

La conferma, però, sembra arrivare da Pipol Gossip che, presente nel backstage della prima puntata dei live di X Factor 2022, ha incontrato proprio la Valli: “Questa sera si è presentata al fianco del marito Marco Fantini con il pancino in vista! Possiamo confermare la news relativa alla nuova dolce attesa. Arriva la quarta gravidanza quindi per Beatrice che compone una della coppie più amate della rete che pochi mesi fa si è unita in matrimonio nella splendida cornice di Capri”, ha così annunciato Pipol.

Gravidanza per Beatrice Valli: chi è il padre

Chi se non lui, Marco Fantini: il tronista che durante il suo percorso a Uomini e Donne ha fatto innamorare il pubblico per via della sua gentilezza e del suo romanticismo, prima ancora come corteggiatore di Anna Munafò.

Insieme, Marco e Beatrice, formano senza ombra di dubbio una delle coppie più belle e amate dello spettacolo e sono in milioni su Instagram a seguire i loro momenti quotidiani con i loro figli Alessandro (avuto dalla Valli da una precedente relazione), Bianca e Azzurra. La coppia ha fatto sognare negli anni, mettendo un sigillo al loro amore con le nozze celebrate lo scorso maggio 2022.

Affiatati e super innamorati, appaiono sempre come una famiglia felice nonostante i tanti impegni e la giovane età di entrambi.

Beatrice Valli incinta: la reazione spinosa della sorella Ludovica

Il rapporto tra Beatrice Valli e sua sorella Ludovica, anche lei passata nel programma di Maria De Filippi, non è mai stato lineare e soprattutto non è mai apparso molto forte.

In questo periodo, soprattutto, alcune parole della sorella minore sui social hanno fatto molto chiacchierare per via di un’ironia sottile (ma decisamente pungente). Su Instagram, infatti, ha risposto a un utente che le ha chiesto delucidazioni in merito alla gravidanza di Beatrice e sul fatto che potrebbero partorire nello stesso anno, dal momento in cui anche Ludovica Valli è incinta e prossima al parto.

“Che io sappia, non è incinta. Dice che è il lattosio, quindi stiamo a ciò che dice lei. Nel caso fosse incinta, sono felice per lei. In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme“, ha scritto di tutta risposta. Parole che sicuramente non fanno intendere ci siano rapporti distesi al momento, ma questa non sembra essere una novità.