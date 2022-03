“Pensavo di morire”: Lady Facchinetti torna su Instagram dopo l’operazione

Un brutto incidente, con tanto di intervento, molto dolore e una bella dose di spavento per Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti. Lady Facchinetti mercoledì mattina è caduta da cavallo. A spiegare la dinamica e le conseguenze era stata lei stessa. Ora è tornata su Instagram per continuare il suo racconto e per aggiornare i tantissimi fan sul suo stato di salute.

Lady Facchinetti, il suo racconto dopo l’operazione

Dopo l’intervento Wilma aveva condiviso qualche scatto su Instagram dal suo letto d’ospedale, attualmente è ricoverata presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

Poi nelle storie condivise tramite il suo account social ha raccontato la paura e il dolore: “Oggi reagisco. Ieri pensavo di morire – ha scritto -. Passato l’effetto dell’anestesia alle 9,30, abbiamo provato di tutto per mitigare il dolore: 5mg di ossicodone, 7mg di morfina + 2 mg ogni ora, litri di antinfiammatori e altri antidolorifici che ho perso il conto”. Poi ha aggiunto: “Niente. Alle 21 ho pensato che prima o poi mi veniva l’infarto. Volevo che mi levassero il braccio, volevo spegnere”. Parole che mostrano come il dopo intervento sia stato difficile e molto doloroso.

Tra le altre cose ha aggiunto anche della paura di prendere la morfina (che non le faceva effetto) e l’ossicodone: “Perché creano dipendenza – ha spiegato – (e ho amici che si sono rovinati la vita per questa dipendenza), ma qualsiasi cosa era meglio del dolore. Pensa urlare e piangere per 12 ore…”.

Poi Lady Facchinetti ha raccontato che il marito ieri era a Roma e che ha chiesto di essere aggiornato ogni 5 minuti, così – con la consueta ironia che la contraddistingue – ha mostrato anche un’immagine in cui la si vede sofferente scrivendo: “quindi ora abbiamo un bellissimo album fotografico”.

Grazie a un aumento dei farmaci è riuscita a dormire: “Appena troviamo una terapia che regge posso tornare a casa – ha aggiunto, rivolgendo un pensiero anche a chi le ha scritto – Grazie a tutti per i messaggi”.

Lady Facchinetti, l’incidente

L’incidente è avvenuto mercoledì, mentre Wilma stava cavalcando Wally: “Che ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra” – aveva scritto Wilma sul suo profilo Instagram, spiegando così il motivo della sua momentanea assenza sui social – “Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri”.

Nel post, in cui ha raccontato di ciò che le è capitato, ha anche voluto rassicurare tutti sullo stato di salute del cavallo, scrivendo: “Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede. Grazie di tutti i messaggi”.

Tanti i messaggi di conforto da vip e follower, tra cui quello di Alessia Marcuzzi che ha commentato con le emoji del cuore e del braccio che indica forza.

Non è mancato quello di Francesco Facchinetti che le ha scritto un “Forza amore” tutto maiuscolo per rafforzare il concetto. Ma il marito le ha anche dedicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha voluto trasmetterle tutto il suo sostegno e amore: “Mia moglie… Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me. Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l’ora di vedere la mamma. Grazie di tutti i vostri messaggi, grazie veramente! FORZA WILMA”.