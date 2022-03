Lady Facchinetti, incidente a cavallo: su Instagram la foto dall’ospedale

Brutto incidente per Wilma Faissol, che in questi giorni è stata ricoverata in clinica: la moglie di Francesco Facchinetti è caduta da cavallo ed è stata operata per una frattura alla spalla. Dal suo letto d’ospedale, ha voluto comunque mandare un messaggio a tutti i suoi fan. E ancora una volta si è mostrata una vera forza della natura.

Wilma Faissol, l’incidente a cavallo

“Mercoledì mattina Wally ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra” – ha scritto Wilma sul suo profilo Instagram, spiegando così il motivo della sua momentanea assenza sui social – “Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri”. La moglie di Facchinetti ha voluto raccontare la sua disavventura ai fan, tranquillizzandoli: l’intervento è infatti andato bene, e anche se ne avrà ancora per un po’ può dirsi fortunata per gli esiti tutto sommato non troppo gravi della sua caduta.

Il pensiero, naturalmente, è andato anche al suo amato cavallo: “Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede”. Non è la prima volta che Wilma ha un incidente di questo tipo. Appena un paio di mesi fa, aveva dovuto recarsi in pronto soccorso per un trauma cranico e alcune ferite alla testa che avevano richiesto qualche punto di sutura. In questa occasione, tuttavia, la questione si è rivelata subito un po’ più seria e i medici hanno dovuto operarla d’urgenza.

Wilma, lasciatasi alle spalle l’intervento, ha voluto condividere su Instagram qualche foto dal suo letto d’ospedale – attualmente è ricoverata presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. E così la vediamo con la flebo al braccio e qualche livido sparso qua e là, intenta a fare il segno della vittoria con le dita. Al suo fianco, Francesco Facchinetti che le dà un tenero bacio sulla fronte. E poi tanti scatti del suo splendido cavallo, con cui la bella modella ha un rapporto incredibilmente forte. Tutto fa pensare che, una volta rimessasi in piedi, non attenderà molto per tornare in sella.

Wilma, il messaggio di Francesco Facchinetti

In questi giorni difficili, Francesco è stato sempre accanto alla moglie. Documentando tra le sue storie di Instagram la vicenda, ha tenuto informati i fan con aggiornamenti puntuali, sia prima che dopo l’operazione. E ora che il peggio sembra essere ormai alle spalle, Facchinetti ha pubblicato un dolcissimo post: “Mia moglie… pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me. Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l’ora di vedere la mamma. Grazie di tutti i vostri messaggi, grazie veramente. Forza Wilma”.

Le foto che ha deciso di condividere rappresentano la realtà nuda e cruda: le radiografie alla spalla, con l’omero fratturato e poi ricomposto, ma anche l’enorme livido che ancora l’accompagna sul braccio, segno tangibile dell’incidente che ha avuto qualche giorno fa. Ma Wilma è una donna forte e coraggiosa, sempre pronta a rialzarsi anche dopo una caduta – metaforica o letterale che sia. Questa volta non fa eccezione, ed è solo questione di tempo prima che torni a conquistare il mondo, sempre in groppa al suo amato cavallo.