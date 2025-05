Elena, chi è la mamma di Patrizia Pellegrino

Fonte: IPA Patrizia Pellegrino

La vita di Patrizia Pellegrino, attrice e showgirl partenopea, è stata segnata da successi ma anche da prove difficili. Accanto a lei, nei momenti più bui, c’è sempre stata una presenza fondamentale: la madre Elena. In un toccante ritratto familiare emerge la figura di una donna forte e amorevole, vero pilastro dell’esistenza di Patrizia.

Elena, la mamma di Patrizia Pellegrino: la donna che ha cresciuto la showgirl

Di Elena si sa poco, essendo sempre rimasta lontana dal mondo dello spettacolo . È noto però che ha vissuto da vicino tutte le gioie e i dolori della famiglia Pellegrino. Moglie dell’avvocato Mario Pellegrino (scomparso alcuni anni fa) e madre anche di Aldo, DJ napoletano morto a soli 39 anni dopo una lunga lotta contro la dipendenza, Elena ha affrontato gravi perdite rimanendo il punto di riferimento per la figlia. Patrizia Pellegrino ha raccontato che la madre le è stata accanto durante il doloroso divorzio e dopo le gravidanze interrotte che ha dovuto subire.

Per un periodo, Elena ha gestito un negozio di antiquariato, aperto in famiglia nella speranza di offrire un’alternativa e una nuova prospettiva proprio al figlio Aldo. Un gesto di amore concreto, che racconta molto della forza e della dedizione materna con cui ha affrontato anche i momenti più difficili.

Questa mamma dall’animo resiliente è stata presente nel momento più tragico per Patrizia: la perdita del primo figlio Riccardo. Il bimbo, avuto dal primo matrimonio con Pietro Antisari Vittori, è nato prematuro ed è morto poche ore dopo il parto. Patrizia, allora ricoverata, non poté neppure vedere il neonato, ma Elena fu l’unica a incontrarlo vivo, recandosi in terapia intensiva prima che si spegnesse.

Anni dopo, con commozione, la showgirl ha rivelato: “Ogni tanto le chiedo ancora oggi com’era Riccardo”, perché quel bambino resta sempre nel suo cuore. Grazie anche al conforto materno, Patrizia è riuscita a risollevarsi dalla depressione seguita a quel lutto, trovando la forza di andare avanti.

Il legame speciale con mamma Elena: amore e gratitudine

Quella tra Patrizia ed Elena è una relazione di straordinaria intensità, un legame viscerale forgiato da complicità e sostegno reciproco. La stessa Patrizia non perde occasione per celebrare pubblicamente l’adorata madre. In un messaggio affettuoso condiviso sui social, le ha dedicato parole cariche di gratitudine: “Mille auguri alla mia mamma Elena che mi ha accompagnata e spronata per tutta la mia vita. Lei è una mamma fantastica, piena di energia e valori umani!”.

Un ritratto che dipinge Elena come una donna energica, positiva e ricca di principi, qualità che ha trasmesso alla figlia. Non sorprende dunque che molti definiscano il loro rapporto “idilliaco”, fatto di due donne che si sono sempre sostenute a vicenda attraverso ogni avversità.

Di recente Patrizia Pellegrino ha voluto presentare mamma Elena al grande pubblico televisivo, portandola con sé nel salotto di Verissimo. In quell’occasione la showgirl ha descritto la madre con parole toccanti, chiamandola “un angelo custode, un miracolo averla ancora”.

Elena e Patrizia testimoniano così una connessione profonda, fatta di affetto incondizionato e reciproca ammirazione.