Chi è Patrizia Groppelli e il suo rapporto con Alessandro Sallusti

Fonte: IPA Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti sono legati dal 2016 e sposati dal 2023

Autentica e senza peli sulla lingua. Così è Patrizia Groppelli, imprenditrice, scrittrice e opinionista da tempo protagonista dei salotti televisivi con la sua lingua diretta e tagliente, con la quale non fa sconti a nessuno. Tra le tante cose è anche protagonista della cronaca rosa: prima per il tradimento dell’ex marito Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, discendente degli Asburgo, e poi per le seconde nozze con Alessandro Sallusti.

Chi è Patrizia Groppelli e perché è famosa

Classe 1973, Patrizia Groppelli è nata e cresciuta a Milano. Padre italiano, madre svizzera e studi dalle suore Orsoline. Ha una sorella di nome Allegra, alla quale è molto legata. Per un periodo si è divisa tra l’Italia e gli Stati Uniti: si è laureata in Marketing a Miami. Successivamente ha iniziato a collaborare con alcune testate giornalistiche, specializzandosi in moda e costume, ed è diventata opinionista televisiva, grazie soprattutto a Barbara D’Urso, che è stata la prima ad intuire il suo potenziale sul piccolo schermo e ad invitarla nel suo salotto. Nel 2022 era anche a un passo dall’entrare nella Casa del Grande Fratello ma alla fine la trattativa è saltata perché la Groppelli ha preferito restare accanto al padre malato.

“Sono figlia di una famiglia rigorosa dove tutto si doveva conquistare a fatica, quando eravamo piccoli io e i miei fratelli andavamo in vacanza con i genitori a Saint Moritz. Ma loro mangiavano al ristorante del Palace e noi ci portavamo i panini da casa perché dovevamo imparare il valore delle cose”, ha raccontato la Groppelli in tv.

“Da grande, volendo lasciare l’Italia, scelsi Miami. Mio padre mi dà il via libera ma mette dei paletti: ‘Ti pago l’università, per il resto t’arrangi’. Per mantenermi ho fatto la cameriera. In famiglia pensavano che sarei tornata subito in Italia, invece ha prevalso la tigna: rimasi lì tre anni e mezzo, mi laureai nei tempi e vissi un amore passionale con un bellissimo ragazzo turco”.

Al rientro in Italia la Groppelli ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, che produceva tessuti d’arredamento di alto livello. Ma ” capii che non faceva per me. E così ho seguito la passione: volevo fare la giornalista”. Ma pur scrivendo da venti anni non ha mai preso il tesserino da giornalista. “Sono pigra. Troppe carte, troppa burocrazia. La tv per me è verità. Io funziono perché sono me stessa costi quel che costi. Ne pago anche le conseguenze”.

“Dissi che il marito di Maria Monsé aveva la pancia e lei mi querelò. Era una battuta ma andiamo ancora avanti con gli avvocati. Amiche? Stimo Federica Panicucci, mi piace Diletta Leotta ma ho iniziato con Barbara D’Urso. Ora la sento meno spesso ma tutto è partito da lei”, ha spiegato.

Patrizia Groppelli è molto amica di Umberta Gnutti Beretta, la madre del noto Carlo Beretta, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis oggi legato a Melissa Satta.

Patrizia Groppelli e il tradimento dell’ex marito

La cronaca rosa ha iniziato ad occuparsi di Patrizia Groppelli nel 2003 quando è convolata a nozze con Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, discendente degli Asburgo. Un’unione che le ha permesso di guadagnare il titolo di principessa. Patrizia ha però smesso di portare il nome Asburgo dopo il tradimento del marito con l’attuale compagna Daniela Santanché.

“Portare pubblicamente le corna fa male a tutti – ha ammesso – all’epoca non mangiavo più e scesi poco sopra i 40 kg. Ma non dirò mai una parola contro un uomo che ho avuto accanto 15 anni. L’amore può finire, ma qualcosa nella memoria deve restare”. A salvarla anche l’amore di Sallusti, che Patrizia conosceva già visto che era solita uscire e andare in vacanza con Alessandro e la sua ex compagna Santanché.

“Mi ha salvato la vita Sallusti. Se non ci fosse stato lui, oggi non sarei qui. Da vero amico mi ha avvolto, mi ha protetto, mi ha preso per mano. Non avrei superato quella tragedia senza di lui. Per due mesi non abbiamo potuto parlare con nessuno di ciò che stavamo subendo: loro si sono innamorati ma negavano l’evidenza persino a noi. Hanno continuato a negare fino a quando non sono uscite le foto sui giornali: a quel punto ci è crollato il mondo addosso e la sofferenza ci ha uniti”.

Un vero e proprio scambio di coppie che ha però portato ad un lieto fine per tutti. Insieme dal 2016, Patrizia Groppelli è letteralmente rinata accanto al giornalista, al quale ha giurato amore eterno nel 2023, con una romantica cerimonia sulla spiaggia. “Oggi posso dirlo: senza volerlo, Santanché mi ha fatto il regalo della vita”, ha assicurato l’opinionista, che non ha figli.

La storia d’amore tra Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti sono stati amici per tanti anni prima di diventare compagni di vita. “Mi ha salvato dal baratro. Eravamo amici poi una sera mi invita a cena. A tavola mi accorgo che aveva la bocca storta e insisto per portarlo in ospedale. Aveva un principio di infarto. – ha confidato lei a Storie di donne al bivio di Monica Setta – Gli rimasi accanto fino a che i medici mi dissero che era fuori pericolo. Lui si sveglia, mi vede e mi bacia. Io resto di sasso e scappo via. Quello per noi è l’anniversario. Da lì è cominciato tutto. Ogni anno quel giorno lui mi manda un mazzo di fiori per festeggiare”.

Insieme dal 2016, Patrizia e Alessandro sono convolati a nozze nel 2023. Prima con un rito civile a Milano, officiato dal sindaco Beppe Sala, poi con una romantica cerimonia nello stabilimento Eco de mare, affacciato sulla baia di Mezzana, vicino a Lerici. Un’unione intima, alla presenza di pochissime persone.

“Pochi e storici per noi che ho invitato ieri e che pensavano di venire al mio compleanno“, ha rivelato la neo sposa su Instagram. La seconda cerimonia è stata celebrata dal giornalista Nicola Porro mentre il collega Giuseppe Cruciani, conduttore del programma La Zanzara, ha fatto da testimone allo sposo.

“Oggi compio 50 anni, ed è stato il modo migliore per festeggiare il mio compleanno!”, ha aggiunto raggiante Patrizia Groppelli condividendo lo scatto del taglio della torta insieme al neo marito.