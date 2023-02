Paris Hilton, la prima (dolcissima) foto con il figlio: dove compare il suo nome

Fonte: Getty

La maternità l’ha cambiata. La party girl più scatenata d’America adesso sembra un vero angelo del focolare, per lo meno in foto. Sono dolcissimi e teneri i primi scatti che ritraggono Paris Hilton in compagnia del figlio e del marito Carter Reum.

La nuova veste dell’ereditiera è stata particolarmente apprezzata dai follower, che hanno inondato i neo genitori di cuoricini, felicitazioni e complimenti. Quasi due milioni, in poche ore, i like ottenuti dalle foto.

Paris Hilton: le prime foto con il figlio Phoenix

“Baby Phoenix. Sei tutto il nostro mondo” così Paris Hilton ha presentato il primogenito, svelando anche il nome del pupo, ancora un segreto fino a pochi giorni fa. Due fotografie a mostrare la tenerezza della nuova famiglia. La prima raccoglie tutti e tre i componenti del tenero ménage: mamma, figlioletto e il papà. Nel secondo scatto, vediamo Paris Hilton sola con il suo bambino, il cui visino tiene stretto al suo in un dolcissimo bacio. Il look dell’ereditiera, qui, è quasi angelico: morbida vestaglia bianca con dettagli in pizzo, capelli sciolti e morbidi e trucco leggero.

L’ereditiera è una persona nuova. A 42 anni, felicemente sposata e ormai mamma, sembrano ben lontani i tempi delle folli notti trascorse a passare da una discoteca all’altra in compagnia delle compagne di (dis)avventure Britney Spears e Lindsey Lohan. La nipote di uno dei più grandi alberghieri al mondo ha messo finalmente la testa a posto.

Phoenix Barrum Hilton Reum: da dove arriva il nome del figlio di Paris Hilton

La scelta femminista di imporre il cognome della mamma accanto a quello del padre non stupisce, tutto si può dire di Paris Hilton tranne che si sia mai assoggettata alle regole del patriarcato. A destare maggior curiosità il nome di battessimo: Phoenix Barrum, di certo non una scelta comune.

In realtà, pare che il nome l’ereditiera lo avesse già in mente da parecchi anni, trovato per caso consultando una cartina geografica. “Stavo cercando città, paesi e stati su una mappa cercando qualcosa da abbinare a Parigi e Londra” ha raccontato nel suo libro Paris. Perché il nome del bambino dovesse abbinarsi a quello delle capitali europee non è stato specificato.

“Phoenix ha alcuni buoni punti di riferimento della cultura pop, ma soprattutto è l’uccello che muore per poi risorgere dalle sue ceneri tornando a volare di nuovo. Voglio che mio figlio cresca sapendo che il disastro e il trionfo vanno e vengono per tutta la vita. E che questo dovrebbe darci una grande speranza per il futuro”.

Come buon augurio affinché il trionfo sia più frequente del disastro, il secondo nome dell’ultimo arrivato nella dinastia Hilton è Barrum, nonno di Paris, fondatore della fortunata catena alberghiera, morto all’età di 91 anni nel 2019: “Ho sempre ammirato mio nonno, avevamo un rapporto molto stretto e mi manca ogni giorno, così ho voluto omaggiarlo dando il suo nome al mio primo figlio”.

Da Phoenix a Egypt, ai vip piacciono i nomi geografici

Phoenix non è neppure tra i nomi più strani che si possano dare a un bambino. Pare infatti che le celebrities di Hollywood preferiscano consultare le cartine geografiche più che gli almanacchi anagrafici quando si tratta di scegliere come chiamare i propri figli.

Egypt, ad esempio, si chiama il figlio della cantante Alicia Keys; mentre Moroccan (Marocco) è il pargolo di Mariah Carey. North (in italiano Nord) è il nome della figlia maggiore di Kim Kardashian e Kanye West. Lourdes, come la città mariana, si chiama la figlia di Madonna, mentre un più modesto Brooklyn è stato scelto da Victoria e David Beckham per il primogenito, pare perché fu proprio in quel quartiere di New York che la coppia scoprì di aspettare un bambino.