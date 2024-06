Paris Hilton parla degli abusi: “Spogliata nuda e gettata in isolamento”

La dolorosa testimonianza di Pari Hilton sugli abusi sessuali e le terribili sevizie subite durante la permanenza in un centro di recupero per giovani

Paris Hilton oggi è una mamma di 43 anni che ha trovato il suo equilibrio e la sua felicità. Ma dietro la sua vita patinata e certamente privilegiata rispetto a quella della gran parte delle persone – erede di Conrad, fondatore della celebre catena di hotel di lusso – si celano ricordi ed esperienze che l’hanno segnata profondamente. Paris è stata un’adolescente ribelle e per tale ragione i genitori hanno deciso di portarla in un centro di recupero per giovani. Nella struttura, però, non ha trovato quanto promesso ma situazioni al limite che denuncia da anni e l’hanno portata, oggi, a lottare per i bambini americani, proteggendoli dagli abusi.

Washington DC, aula del Congresso a Capitol Hill. Vestita in un abitino celeste, Paris Hilton ha fatto il suo ingresso con il solito savoir-faire che la contraddistingue ma con un obiettivo ben preciso: portare la sua dolorosa testimonianza, raccontare ancora una volta quanto subito quando era appena una ragazzina.

In occasione dell’udienza sul rafforzamento dei programmi di welfare e protezione dei bambini americani, la Hilton ha ricordato di essere stata abusata sessualmente proprio laddove avrebbero dovuto prendersi cura di lei, la Provo Canyon School di Springfield, nello Utah. Possiamo chiamarlo centro di recupero per adolescenti, tanto per farci un’idea, ma stando alle parole della ricca ereditiera era tutt’altro.

“Conosco per esperienza personale il danno causato dall’essere collocati in strutture residenziali per giovani”, ha esordito al Congresso, spiegando che all’età di 16 anni i genitori hanno deciso di mandarla lì. Volevano placare quella ragazzina ribelle e squinternata che non obbediva e si stava lasciando andare a una vita di eccessi che avrebbero potuto danneggiarla, ma la “correzione” prevedeva metodi deprecabili.

“Questi programmi promettevano guarigione, crescita e sostegno, invece non mi hanno permesso di parlare, di muovermi liberamente e nemmeno di guardare fuori dalla finestra per due anni. (…) Sono stata forzatamente sottoposta a ingestione di farmaci e abusata sessualmente dal personale”, ha raccontato scendendo nei dettagli. “Sono stata violentemente trattenuta e trascinata lungo i corridoi, spogliata nuda e gettata in isolamento“.

L’appello per proteggere bambini e adolescenti dagli abusi

Da allora sono trascorsi moltissimi anni ma le ferite non sono mai andate via. La Hilton aveva già raccontato tutto questo nel documentario This Is Paris, senza mai dare la colpa di quanto accaduto ai genitori Ricky e Kathy Hilton, che ha sempre ritenuto fossero stati manipolati e ingannati dal personale dell’istituto.

“Ho sepolto la mia verità per così tanto tempo – aveva detto in una precedente intervista a People -. Ma sono orgogliosa della donna forte che sono diventata. Le persone potrebbero pensare che tutto nella mia vita sia stato facile per me, ma voglio mostrare al mondo chi sono veramente”. “Come mamma, queste storie mi spezzano il cuore. Il trattamento che questi ragazzi hanno dovuto subire è criminale. Non mi fermerò finché la gioventù americana non sarà al sicuro”, ha concluso durante l’udienza di mercoledì pensando ai figli, Phoenix e London.

Il portale Page Six ha contattato i rappresentanti della Universal Health Services, attuale proprietaria della Provo Canyon School che ha respinto ogni tipo di responsabilità, gestendo il centro soltanto dall’agosto del 2000. Sono molti gli ex studenti che hanno sostenuto le affermazioni della Hilton che, senza mezzi termini, ha invocato la chiusura della scuola.