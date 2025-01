LA a fuoco, le foto della villa di Paris Hilton carbonizzata: “Ho il cuore a pezzi”

Fonte: IPA Inferno di fuoco a Los Angeles, le case delle star rase al suolo

Paris Hilton è una delle tante star colpite dai devastanti incendi che stanno ancora mettendo a fuoco Los Angeles e che hanno raso al suolo moltissime abitazioni, tra le quali, appunto, le ville lussuose di tanti attori famosi e celeb. Per fortuna, nel suo caso, di tratta di una abitazione secondaria (una splendida casa sulla spiaggia di Malibu da quasi 8,5 milioni di dollari), e come per molti di loro, a differenza di tanti semplici cittadini di LA, Paris non finirà sicuramente a dormire in un centro sfollati, ma senza dubbio il valore affettivo della casa e di conseguenza il danno psicologico subito è comunque inestimabile.

“Ho il cuore spezzato, non ci sono parole. Ero seduta con la mia famiglia e stavo guardando le notizie, a quel punto ho visto la nostra casa a Malibu bruciare e crollare in diretta televisiva. È qualcosa che nessuno dovrebbe mai vivere” ha scritto Paris sui social.

Fonte: IPA

“Questa casa è stata dove abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È dove Phoenix (suo figlio, ndr) ha mosso i suoi primi passi e dove abbiamo sognato di costruire una vita di ricordi con London. Nonostante la perdita mi abbia travolto, sono grata che la mia famiglia stia bene. Il mio cuore e le mie preghiere vanno a ogni famiglia colpita da questi incendi. A tutte le persone che hanno perso le loro case, i loro ricordi e i loro amati animali domestici. Il mio cuore soffre per coloro che sono ancora in pericolo o che piangono perdite maggiori. La devastazione è inimmaginabile. Sapere che così tanti si stanno svegliando oggi senza il posto che hanno chiamato casa è davvero straziante”.

Fonte: IPA

La proprietà sulla spiaggia di Paris Hilton è stata distrutta quando l’incendio di Palisades, uno di più devastanti di quelli che hanno interessato Los Angeles e le aree circostanti, ha raggiunto Malibu.

Paris si sta mobilitando per aiutare chi è rimasto senza casa o ha subito danni ingenti:

Come mamma, non riesco a immaginare il dolore e la paura di non avere un posto sicuro per i propri bambini, quindi sto lanciando un fondo di emergenza tramite la mia organizzazione non profit 11:11 Media Impact per supportare le famiglie sfollate con bambini piccoli. Sto raddoppiando i primi $ 100.000 di questa raccolta fondi e contribuendo personalmente con $ 100.000 direttamente alla mia organizzazione non profit per sostenere. Sto cercando altre persone che donino e che si uniscano a me per fare la nostra parte!

Fonte: IPA

Prosegue Paris nell’appello:

Insieme, le nostre donazioni sosterranno le nostre giovani famiglie e i nostri animali domestici per: 💼Fornire assistenza in denaro alle famiglie tramite l’organizzazione di soccorso di emergenza @coreresponse; 🏨Fornire alloggi di breve durata e soggiorni in hotel per famiglie con bambini piccoli; 🛍️Consegnare beni essenziali e forniture ai centri di evacuazione (farò volontariato questo fine settimana); 🐾Supportare i rifugi per animali locali che lavorano instancabilmente per proteggere gli animali domestici sfollati