Paris Hilton è diventata mamma per la seconda volta: un annuncio inaspettato, arrivato via Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Un annuncio che nessuno si aspettava: Paris Hilton è diventata mamma per la seconda volta. La notizia è arrivata ovviamente via Instagram, dove la ricca ereditiera ha pubblicato un post dolcissimo per dare la più bella delle novità. “Sono grata per la mia bambina“, ha scritto la socialite sul suo profilo, accompagnando lo scatto di una tutina rosa che riporta il nome della piccola, London.

Paris Hilton mamma per la seconda volta: l’annuncio a sorpresa

Una sorpresa inaspettata per i fan di Paris Hilton: la ricca ereditiera, ha annunciato via social la nascita della sua secondogenita, lasciando tutti senza parole. La socialite ha infatti condiviso su Instagram uno scatto che lascia poco spazio ai dubbi, quello di una tutina rosa, un peluche a forma di coniglietto e un piccolo paio di occhiali da sole a forma di cuore.

Ad accompagnare la foto dolcissima, una frase altrettanto tenera, proprio nel giorno del Ringraziamento: “Sono grata per la mia bambina“, ha scritto Paris. Sulla tutina appare il nome prescelto dai genitori, London, mentre su TikTok la neo mamma ha pubblicato una serie di video insieme al suo piccolo Phoenix, venuto al mondo a gennaio tramite maternità surrogata.

“Adesso sei un fratello maggiore”, dice Paris al suo bambino, mentre ha il “cuore pieno di gioia”. Si tratta certamente di una festa speciale per l’ereditiera, che nel giro di un anno è diventata mamma di due piccoli, realizzando il più grande dei suoi desideri. “È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo trovati e abbiamo deciso insieme di diventare genitori”, aveva confessato in una recente intervista.

Paris Hilton, il nome della bambina era stato già deciso

Se l’annuncio della nascita della sua secondogenita è arrivato come un fulmine a ciel sereno, i fan più affezionati di Paris sapevano bene quali sarebbero state le scelte nel caso di una bambina. “In mente ho già i nomi che potrei dare ai miei bambini. La femmina la chiamerò London e il maschio Milan. Questo in onore alle mie due città del cuore. Mi piace che ci sia un significato. Il mio compagno è d’accordo e non potrei desiderare di meglio. Ho trovato la persona giusta, lui mi supporta in tutto. Non vediamo l’ora di creare la nostra famiglia e dedicarci a questo“, aveva confessato solo qualche tempo fa.

Come per il primogenito, si suppone che anche London sia arrivata tramite maternità surrogata. “La fecondazione in vitro è sempre un’esperienza, ma siamo così fortunati ad avere molti embrioni sani pronti e in attesa di far parte della nostra famiglia”, aveva dichiarato.

Al momento il volto della bambina non è stato ancora mostrato, ma di certo Paris condividerà i primi scatti della piccola London al momento opportuno, per presentarla al mondo insieme al marito Carter Reum, il suo “Principe Azzurro”, come l’ha definito in più di un’occasione.

I due si conoscono da oltre 16 anni, e il matrimonio è arrivato nel 2021, dopo circa un anno dall’inizio della loro relazione: “Il mio per sempre inizia oggi”, aveva scritto sui social l’ereditiera su Instagram, annunciando di aver sposato finalmente la sua anima gemella e mostrandosi con bellissimo abito bianco.