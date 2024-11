Paris Hilton omaggia la Formula 1: la tutina attillatissima è a tema

Paris Hilton si è distinta ancora una volta per il suo stile inconfondibile, questa volta ispirato alla Formula 1. Tutti i dettagli del look della serata della DJ

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Paris Hilton

La pop culture l’ha etichettata autentica icona dell’estetica anni Duemila, ma lei è molto di più. È la regina incontrastata dei party look, nonché l’ereditiera più celebre al mondo: oramai – perché non si è parlato d’altro – lo si sa, dopo ben 18 anni dal suo debutto Paris Hilton è tornata sotto le luci della ribalta pubblicando il suo secondo album, ed è tuttora una delle DJ più pagate al mondo. L’attesissimo weekend all’insegna della Formula 1 è iniziato e sarà proprio lei ad animare la festa con la sua musica, e l’outfit sfoggiato durante la serata d’apertura non è certo passato inosservato. Curiosi di saperne di più?

Paris Hilton DJ per la Formula 1: la tutina ispirata alle corse

Se c’è un merito da riconoscere a Paris Hilton questo è senza ombra di dubbio la sua innata capacità di saper elevare a tendenza qualsiasi cosa, dalle tiare diamantate ai controversi pantaloni a vita bassa. C’è chi dice abbia scritto lei in persona la storia della moda vigente durante i primi anni Duemila, ma anche oggi i suoi estrosi look sanno attirare come poco altro gli sguardi della Gen Z. È chiaro: i gusti dell’imprenditrice più famosa di sempre si sono evoluti, sebbene la sua passione per gli strass ed il rosa shocking sia rimasta pressoché immutata.

Non sbaglieremmo affatto, dunque, se affermassimo che la Hilton abbia saputo costruire attorno alla sua immagine un vero e proprio brand, e ben riconoscibile grazie a pochi ma essenziali elementi quali lunghi capelli biondo platino, incarnato perennemente dorato, gioielli opulenti e loghi a vista.

Ebbene, quest’ultimo è proprio il presupposto su cui si basa il suo ultimissimo look: per inaugurare il primo party serale in onore della Formula 1 la DJ più pop di tutti i tempi si è spremuta dentro ad una tutina da pilota davvero da urlo, interamente il lucida pelle, adorna di loghi e decori all over: una lunga cerniera percorreva la silhouette per lungo, lasciata strategicamente aperta in prossimità dello scollo, mentre una fascia di scacchi bianchi e neri e qualche stella spiccavano sul rosso fiammante a far da sfondo.

Fonte: IPA

La zampa d’elefante del pantalone, poi, svelava la sorpresa: a collocare la divisa nella categoria da sera ci pensavano dei tacchi alti neri e lucidissimi con punta acuminata, abbinati a pochette a forma di cuore. Completavano il tutto un paio di alti codini biondi con riga centrale, iconici e ricorrenti nell’immagine caratterizzante di Paris Hilton, e degli occhiali da sole a montatura bassa.

Paris Hilton è tra le DJ più pagate al mondo

Dopo un periodo di tempo che è parso una vita intera dal debutto nella musica con Paris, Paris Hilton è tornata lo scorso settembre con un secondo album, Infinite Icon, il quale si differenzia dal primo per una maggior introspettività ed in cui compaiono persino featuring con importanti nomi quali Miley Cyrus e Megan Thee Stallion.

Che ha fatto nel frattempo? È diventata la DJ più pagata al mondo, ovviamente, aggiungendo soltanto un altro appellativo a tutti gli altri a definirla, pubblicando inoltre un’autobiografia, un documentario ed un reboot dello show The Simple Life. Che cosa si inventerà prossimamente non ci resta che scoprirlo.