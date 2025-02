Papa Francesco, gli auguri di pronta guarigione da Valeria Marini ad Al Bano

Fonte: IPA Valeria Marini

Nelle ultime settimane, la salute di Papa Francesco ha destato molta preoccupazione per via di una serie di problemi di salute che lo hanno coinvolto. Il mondo si è subito stretto amorevolmente intorno a lui inviandogli tanti messaggi di vicinanza e sostegno che sono arrivati da ogni parte, anche da molti Vip nostrani.

Papa Francesco, gli auguri da parte dei Vip

Era il 14 febbraio quando il Santo Padre è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma inizialmente a causa di una bronchite poi divenuta polmonite. Successivi accertamenti infatti hanno rivelato un’infezione abbastanza seria alle vie respiratorie, complicando il quadro clinico e richiedendo un aggiustamento della terapia antibiotica. Il mondo si è subito mobilitato per inviargli il proprio affettuoso sostegno e auguri di pronta guarigione hanno iniziato ad arrivare da ogni parte, dai capi di Stato a personalità di spicco del mondo politico, ma anche da parte di molte celebrità. Ad esempio, durante i SAG Awards 2025, gli attori Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, John Lithgow e Sergio Castellitto hanno espresso preoccupazione per la salute del Papa inviando i loro auguri di pronta guarigione.

Molti anche i vip italiani che hanno inviato gli auguri al Pontefice attraverso piattaforme social come ad esempio Valeria Marini e Al Bano.

Valeria è da sempre molto legata alla figura del Papa: in un’intervista del 2018 infatti aveva dichiarato “Adoro questo Pontefice, è capace di illuminare chi ha la fede e di rendere ancora più semplice avvicinarsi alla preghiera”. Sul suo account Instagram la showgirl ha scritto: “Aspettiamo tutti con ansia che il nostro amato Papa Francesco torni ad affacciarsi alla finestra per leggere l’Angelus. Prego e preghiamo tutti perché lui torni subito in forze e in salute, perché il mondo ha bisogno del nostro grande Papa Francesco”.

Anche Al Bano, da sempre molto vicino alla figura del Santo Padre, tanto che nel dicembre 2020 in occasione del compleanno di Papa Francesco gli aveva cantato “Tanti auguri” affermando: “Ti seguo da sempre, sono ammirato dalle cose che hai fatto e continui a fare”, ha inviato i suoi auguri di pronta guarigione al Pontefice. Proprio Al Bano terrà uno speciale concerto il prossimo 7 Marzo nell’ospedale in cui è ricoverato il Pontefice che, a causa della polmonite bilaterale che lo ha colpito, rimarrà presumibilmente ancora per qualche tempo al 10° piano del Gemelli.

Auguri di pronta guarigione anche da Alba Parietti che, sul suo account Instagram, ha scritto un messaggio di speranza: “Prego per te Papa Francesco. Prego per tutto quello che hai fatto per l’umanità più fragile, invisibile. Papa Francesco abbiamo bisogno di te”.

Nel frattempo, attraverso il suo canale ufficiale su X, il Santo Padre ci ha tenuto a ringraziare tutti e, proprio ieri, ha pubblicato un tweet dicendo: “In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo”.

Papa Francesco, come sta

Dal 14 Febbraio Papa Francesco si trova dunque ricoverato al Gemelli di Roma e, nel corso di questi giorni, ha affrontato diversi momenti difficili, come la crisi respiratoria prolungata che ha reso necessario l’utilizzo di ossigeno a supporto della respirazione. Nonostante la gravità della situazione, i bollettini medici si susseguono incessanti riportando ogni tanto lievi miglioramenti delle condizioni del Santo Padre e il mondo intero segue con apprensione l’evolversi della situazione, aspettando notizie giorno per giorno, sperando in una risoluzione positiva. La prognosi al momento però rimane riservata, anche se il Papa ha mostrato segnali di ripresa come ad esempio la capacità di respirare autonomamente senza necessità costante di ossigeno e, durante la degenza, sembra sia riuscito a mantenere alcuni contatti con l’esterno.

L’insufficienza renale che è apparsa per la prima volta nell’aggiornamento di ieri viene invece definita “lieve” tanto che “non desta preoccupazione” come viene riportato da La Repubblica. Dal punto di vista del trattamento invece è stato dichiarato che “continua l’ossigenoterapia, anche se con flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti”.

Ovviamente l’intera comunità cattolica si è mobilitata per raccogliersi in preghiera per la salute del Pontefice e il Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, ha guidato un Rosario affidando il Santo Padre alla protezione della Vergine Maria, chiedendo per lui una pronta guarigione. Il mondo intero non smette di pregare per Papa Francesco e non vede l’ora che torni “a casa”.