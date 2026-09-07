Caduta Libera 2026, chi è il campione in carica: Paolo Minguzzi, il Giaguaro di Fusignano

È diventato uno dei volti più riconoscibili di "Caduta Libera": Paolo Minguzzi è il "Giaguaro di Fusignano" il campione torna a Caduta Libera

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Ufficio Stampa Mediaset Max Giusti e Isobel Kinnear

È diventato uno dei volti più riconoscibili di Caduta Libera e adesso è pronto a rimettersi in gioco. Paolo Minguzzi, ormai conosciuto dal pubblico come il “Giaguaro di Fusignano”, torna sulla botola centrale del game show di Canale5 da campione in carica e con un bottino che ha già raggiunto quota 165 mila euro.

Paolo Minguzzi, chi è il campione di Caduta Libera chiamato il “Giaguaro di Fusignano”

È conosciuto dal grande pubblico come il “Giaguaro di Fusignano”: Paolo Minguzzi è uno dei protagonisti della nuova stagione di Caduta Libera, al via lunedì 7 settembre alle 18.45. Alla conduzione torna Max Giusti, affiancato da Isobel Kinnear, ma la prima sfida della quindicesima edizione ripartirà proprio dal campione romagnolo. Una presenza che garantisce continuità con la precedente stagione e che riporta immediatamente in studio uno dei concorrenti capaci di conquistare il pubblico.

Il soprannome “Giaguaro di Fusignano” è ormai diventato il suo marchio di fabbrica. Fusignano, comune della provincia di Ravenna, è il riferimento geografico che accompagna Minguzzi nella sua avventura televisiva, mentre il “Giaguaro” racconta bene l’immagine costruita durante le sue partecipazioni: un concorrente tenace, pronto ad aspettare il momento giusto per colpire e soprattutto difficile da spodestare dalla botola centrale.

Il suo percorso nel programma lo ha portato a entrare nel gruppo dei campioni più rappresentativi delle ultime edizioni. Ad aprile Minguzzi era infatti tra i quindici concorrenti scelti per Caduta Libera Campionissimi, lo speciale che ha riunito alcuni dei protagonisti più vincenti e amati della storia del quiz. In quell’occasione si è trovato a competere con nomi ormai familiari agli appassionati del programma, tra cui Nicolò Scalfi, Michele Marchesi, Christian Fregoni e Riccardo Porta.

Le novità della nuova stagione dello show

Adesso per il “Giaguaro di Fusignano” comincia un nuovo capitolo: Paolo Minguzzi si presenta ai nastri di partenza della stagione con ben 165 mila euro già conquistati e con un obiettivo molto semplice, ovvero continuare a difendere il titolo di campione.

In ogni puntata, però, tutto può cambiare. È proprio questo uno degli elementi che hanno decretato il successo di Caduta Libera: il campione deve affrontare uno dopo l’altro gli sfidanti sulle botole e basta una risposta sbagliata nel momento decisivo per interrompere una lunga cavalcata.

Il ritorno di Minguzzi coincide inoltre con una stagione ricca di novità. La quindicesima edizione del programma, – co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment) – andrà in onda tutti i giorni da un nuovo studio e vedrà alla regia Roberto Cenci.

Diversi i cambiamenti che stupiranno il pubblico affezionato del game show di Canale5: il programma si arricchisce di un montepremi ancora più grande, che potrà raggiungere i 500.000 euro e, di giochi inediti, tra cui il gioco finale, ancora più coinvolgente.

Tra le novità, anche la presenza di una band in studio che accompagnerà “la supercanzone”, un gioco musicale al quale parteciperà, cantando, anche Max Giusti. Isobel sarà invece protagonista con i suoi balletti di “Polvere di stelle”: dopo la sua esibizione, ai concorrenti verrà chiesto di rispondere a una domanda sull’opera da cui è tratta la coreografia.