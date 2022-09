Paola Turci finalmente a casa dopo l’incidente e i giorni in ospedale: come sta

Fonte: Instagram Francesca Pascale e Paola Turci, il look delle nozze: le curiosità sugli abiti da sposa

Il peggio è passato, Paola Turci ha potuto finalmente lasciare l’ospedale per far ritorno nella casa che condivide con la moglie Francesca Pascale. Sono state settimane difficili per la cantautrice che ha dovuto interrompere il suo tour di concerti a causa di una brutta caduta, con conseguente trauma cranico. Nessun annuncio ufficiale sul ritorno, a eccezione di qualche scatto rubato dal settimanale Chi e di un bellissimo post che la Turci ha condiviso sul suo profilo Instagram, per la gioia dei tanti fan che la seguono con affetto.

Paola Turci, come sta dopo l’incidente

Quando aveva annullato all’improvviso il concerto a Forlì (sold out) in programma lo scorso 29 agosto per non ben precisati “problemi di salute”, Paola Turci aveva destato parecchia preoccupazione. Proprio lei che è una roccia, una sopravvissuta nel vero senso della parola, ha dovuto fermarsi. E, ancor prima di conoscere il motivo di tale drastica decisione, era chiaro che si trattasse di qualcosa di serio. Alla fine la spiegazione non ha tardato ad arrivare: la cantautrice ha subito una brutta caduta con conseguente trauma cranico, costretta al ricovero d’urgenza in ospedale e a molti giorni di controlli e riposo.

“Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno”, aveva scritto allora sui suoi social, incalzata dalla moglie Francesca Pascale che non l’ha abbandonata neanche per un secondo: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo”.

A confermare il ritorno di Paola Turci a casa sono stati alcuni scatti immortalati dai fotografi del settimanale Chi, che mostrano la cantautrice all’uscita dalla Clinica Santa Margherita di Roma, struttura alla quale si è rivolta sin dall’inizio. Il viso è chiaramente provato da questi tanti giorni di ricovero e dolore, al braccio porta un tutore mentre sulla fronte si intravede un cerotto che copre i segni del trauma subito.

Paola Turci, l’amore di Francesca Pascale è la “miglior cura”

A far capolino tra le foto, però, c’è lei: Francesca Pascale. Le due donne sono convolate a nozze con una bellissima cerimonia quasi tre mesi fa e hanno già dovuto affrontare un momento difficile e di grande preoccupazione come questo. Ma l’amore è la “miglior cura”, come scrive il settimanale a corredo di immagini che valgono più di mille parole. La Pascale è andata a prendere la sua amata dall’ospedale per riportarla a casa, portandole un enorme mazzo di splendide rose rosse. Un gesto che più romantico non si può, l’ennesimo tra due donne che vivono un legame profondo e intenso come pochi.

Non può che tornare in mente la dedica che Francesca aveva scritto per Paola nel giorno del suo 58esimo compleanno:

“Buon compleanno amore gigante” e in sottofondo A te di Jovanotti. Tenere e complici, mai sopra le righe e anzi sempre alla ricerca di una doverosa privacy. La coppia Turci-Pascale è di certo una delle più belle del momento e sì, quegli scatti vacanzieri condivisi dalla cantautrice su Instagram per celebrare il suo ritorno alla vita non fanno altro che confermarlo.