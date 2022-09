Francesca Pascale, la dedica per i 58 anni di Paola Turci: “Amore gigante”

Fonte: Instagram Francesca Pascale e Paola Turci, il look delle nozze: le curiosità sugli abiti da sposa

Paola Turci spegne 58 candeline: per la cantante si tratta di un compleanno speciale, il primo da sposata, e che ha certamente trascorso circondata dall’amore della moglie Francesca Pascale. È stata proprio lei a pubblicare su Instagram uno scatto romantico insieme all’artista, dedicandole un dolcissimo messaggio in occasione della ricorrenza.

Francesca Pascale, la dolce dedica a Paola Turci per il compleanno

Paola Turci festeggia un bellissimo traguardo, quello dei 58 anni: la cantante sta trascorrendo le sue ultime ore in ospedale, dopo la brutta caduta e il conseguente ricovero che le hanno impedito di portare a termine il suo tour estivo. La Turci ha pubblicato infatti un carosello di foto su Instagram, che ritraggono i momenti più belli e significativi dell’ultimo periodo e le persone più importanti per lei.

“Non è il più bel bracciale che ho indossato ma chissenefrega, perché oggi potrei tornare a casa”, ha riportato a corredo di uno scatto che immortala il braccialetto con i suoi dati anagrafici. Accanto a lei, durante la lunga convalescenza, non è mai mancata Francesca Pascale, “la mia vita, il mio amore”, come ha scritto sui social. Un sentimento bellissimo quello che le lega, che anche la donna ha voluto celebrare sul suo profilo, dedicando alla moglie in occasione dei suoi 58 anni, dolci parole.

Tra le storie di Instagram, la Pascale ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme alla moglie, in un momento di intimità e complicità, mentre si scambiano un tenero bacio. “Buon compleanno amore gigante”, ha scritto Francesca, aggiungendo allo scatto la romanticissima canzone di Jovanotti A te.

Dopo la dolce dedica della moglie, non si è fatta attendere la risposta della Turci che ha ripostato la foto tra le storie di Instagram, commentando: “Sei più bella del mondo, di tutto”.

Paola Turci, l’incidente e l’amore di Francesca

Le ultime settimane sono state particolarmente difficili per Paola Turci, che ha riportato un trauma cranico che l’ha costretta a un ricovero in ospedale. La cantante aveva subito rassicurato i fan su tutti i suoi canali social, aggiornandoli sulle sue condizioni di salute: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno”, aveva scritto.

Anche la Pascale aveva tranquillizzato tutti pubblicando una foto che la ritraeva insieme alla moglie: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo“. Accanto a Paola, in questo periodo complicato, non è mai mancato l’amore e il sostegno di Francesca, che ha sposato lo scorso 2 luglio a Montalcino, vicino Siena, con una cerimonia tenuta segreta fino all’ultimo momento.

Dal canto suo la Turci non ha nessuna intenzione di fermarsi: già qualche settimana fa aveva annunciato di voler recuperare le date della sua tournée, saltate a causa dell’incidente (“Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”, aveva confessato). E anche in occasione del suo compleanno ha voluto ricordare a tutti i suoi fan di voler tornare presto sul palco: “Teatro, chitarra, musica, molto presto, più forte di prima (questo è sicuro)“.