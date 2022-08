Paola Turci dopo la caduta: “L’amore che mi circonda”. Il messaggio su Instagram

Fonte: Instagram Francesca Pascale e Paola Turci, il look delle nozze: le curiosità sugli abiti da sposa

Dopo la caduta, il ricovero d’urgenza in ospedale e le parole di Francesca Pascale, Paola Turci ha condiviso un messaggio su Instagram, tranquillizzando i fan sul suo stato di salute. La guarigione completa non è lontana, anche grazie all’amore che la circonda: la moglie Francesca non l’ha lasciata da sola nemmeno per un minuto, ed è stata al suo fianco supportandola e facendo una bellissima dichiarazione d’amore in pubblico.

Paola Turci, la caduta e il ricovero: le parole su Instagram

Una brutta caduta, un trauma cranico, tanta paura. La notizia dello stop ai concerti di Paola Turci aveva preoccupato i suoi fan. In tournée estiva in giro per l’Italia, si è ritrovata a dover mettere un freno alla data di Forlì – che era sold out, e a cui teneva enormemente – a causa di alcuni problemi di salute. Lo aveva annunciato lei stessa, che avrebbe dovuto presenziare sul palco il 29 agosto all’Arena di San Domenico di Forlì.

Inizialmente non era chiaro il problema di salute della Turci. Successivamente, ha voluto fare luce sui social e adesso sta nettamente meglio. “Grazie per questi messaggi pieni di forza, affetto e bellezza (quelli porta male li ho scaricati nell’apposito cestino). Oggi va già meglio, sarà anche per tutto l’amore che mi circonda. Grazie ancora. Paola vostra”, le sue parole su Instagram sono un messaggio di grande forza e speranza, che dimostrano come l’amore, quando è forte ed è tanto, riesce ad accelerare la guarigione.

Impossibile non tornare con la mente indietro nel tempo, quando la Turci ha avuto un incidente che ha segnato e cambiato la sua vita, tanto da portarla a “festeggiare” due compleanni, il primo ufficiale, il secondo simbolico, che segna la sua rinascita e il “ritorno” alla vita.

Il supporto di Francesca Pascale

Dopo la notizia dell’annullamento del concerto di Forlì per problemi di salute, è passato del tempo prima di comprendere la situazione. Ed è stata proprio Paola Turci a spiegare quanto successo. “È stata una brutta caduta, ho riportato un trauma cranico. Sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno”. Le sue parole hanno rassicurato tutti – fan e non – ma lo spavento e la paura ci sono state, ed è innegabile.

Il sostegno, tuttavia, non le sta affatto mancando. La Turci ha al suo fianco la moglie Francesca Pascale, con cui è convolata a nozze il 2 luglio, con una cerimonia intima. E proprio la Pascale ha voluto condividere il suo supporto alla Turci su Instagram, con una foto in cui sono insieme: “Dopo uno spavento improvviso, il peggio è passato. Anima grande, ti amo”. Parole bellissime che descrivono il grande legame che le unisce.

Per la coppia, è stato un anno intenso ma meraviglioso: hanno suggellato il loro amore, e la Turci ha continuato a fare concerti per l’Italia, senza mai fermarsi, fino alla data di Forlì. Sulla via della guarigione, ha già annunciato che le piacerebbe recuperare il concerto saltato. Siamo certe che tornerà sul palco, più forte di prima, a incantare con la sua voce e l’enorme presenza scenica.