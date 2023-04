Paola Ferrari scatenata, tradimenti e tentazioni: “Farei una pazzia per lei”

Fonte: IPA Paola Ferrari

Paola Ferrari ha deciso di non darsi freni nell’intervista che ha concesso a Un Giorno da Pecora, rispondendo a svariate domande sulla propria vita privata. La nota giornalista ha dato risposta ad alcune curiosità passate, confermando voci in circolo da tempo e svelando retroscena del tutto inediti.

Paola Ferrari: litigi VIP

Il rapporto tra Paola Ferrari e Daniela Santanché oggi è ottimo e le due sono molto amiche. Le cose non sono però sempre state così rosee, anzi. La giornalista ha sottolineato come in passato avessero “litigato di brutto”, per poi ritrovarsi: “Siamo due leonesse, siamo così. Le vere amicizia si ritrovano sempre alla fine”.

Decisamente più piccante, invece, il racconto su Alba Parietti, con la quale ha condiviso più di un uomo. In passato ci saranno di certo stati rapporti tesi anche con lei ma, in seguito, le due hanno trovato un particolare equilibrio.

Il primo uomo amato da entrambe è stato Alessandro Stepanov, che ha avuto prima una storia con la giornalista e poi con la celebre showgirl. Ben più noto e problematico, invece, il rapporto con Sandy Marton, fidanzato con Paola Ferrari e Alba Parietti allo stesso tempo.

“Siamo stati insieme circa tre anni e poi mi ha detto che stava anche con Alba. Eravamo giovanissime, avremmo avuto 22 anni, e ce lo siamo tenute anche dopo, perché era molto bello. Io e lei siamo molto amiche, abbiamo vissuto insieme per sei o sette anni”.

Da Diletta Leotta a Elodie: Paola Ferrari provoca

Pare più sereno il rapporto tra Paola Ferrari e Diletta Leotta. Non sappiamo se le due abbiano avuto modo di confrontarsi faccia a faccia, ma di sicuro le sue risposte in merito alla conduttrice di DAZN sono state molto concilianti.

Si è detta felice per la sua gravidanza, in attesa del primo figlio con il portiere Karius, anche se non è mancata una frecciatina: “Bellissimi, entrambi, e sono molto felice per lei. So però che dopo la gravidanza ci metterà un po’ a tornare in forma”.

Frecciatina e non solo, restando sul discorso Leotta, spazio anche per un po’ di gossip. Non ci sarebbe mai stata alcuna storia tra la presentatrice e Can Yaman. Paola Ferrari ne è certa e spiega come i due non siano mai stati insieme. Un amore finto, quindi, mentre ve ne sarebbero altri molto reali ma tenuti nascosti.

In merito ha preferito non esporsi più di tanto ma ha escluso l’ipotesi modello. Così come Karius, padre del suo primo figlio in arrivo, anche un suo ex misterioso sarebbe uno sportivo, ma il nome non è spuntato.

Per quanto trovi splendida Diletta Leotta, in termini di bellezza assoluta è un’altra ad aver rapito lo sguardo della giornalista. Passiamo dal mondo della televisione a quello della musica, soffermandoci su una ex cantante di Amici, tra i talenti più importanti lanciati da Maria De Filippi.

Si tratta di Elodie, che Paola Ferrari trova bellissima e non si è fermata a questa semplice affermazione: “Rispetto alla Leotta mi piace di più Elodie. Per me lei è la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe lei”.