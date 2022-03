Ornella Muti compie 67 anni e su Instagram è magnifica al naturale

Ornella Muti: la sua vita in foto, tra cinema, amori e passioni

Ornella Muti compie 67 anni, è nata infatti il 9 marzo 1955 a Roma. E per festeggiare sua figlia Naike Rivelli le organizza un pranzo in famiglia, ma prima la mostra al naturale su Instagram ed è uno schianto.

Ornella Muti, bellissima al naturale

Ornella Muti ha lasciato tutti senza fiato durante la prima serata del Festival di Sanremo, quando per scendere la famosa scalinata dell’Ariston, ha indossato dei magnifici abiti di Francesco Scognamiglio, tra cui un vestito nero dallo spacco vertiginoso che esaltava la sua perfetta forma fisica.

Per i suoi 67 anni (incredibile a pensarci), Naike Rivelli ha condiviso su Instagram un’immagine della mamma decisamente casalinga e molto più naturale. Ornella Muti è ripresa in una camera da letto shabby chic, al naturale, senza trucco – o se c’è, non si vede tanto è tenue – i capelli lunghi, sciolti e un po’ spettinati. Anche il look è semplice: un maglione di lana beige, dei pantaloni morbidi e comodi in raso blu a piccoli pois, che sembrano quasi quelli di un pigiama.

Ornella Muti, un sano piatto di pasta

Ornella sorride, risponde alla battuta su Salvini che le fa Naike e anche così, nella sua intimità e senza grande trucco e parrucco, è magnifica. D’altro canto, solo lei può osare degli shorts mentre fa giardinaggio. Il suo segreto di bellezza? Un sano piatto di pasta al pomodoro, oltre alla sua crema anti-age per una pelle liscia e prima di rughe.

Perché la pasta? Perché per mantenersi giovane l’importante è innanzitutto la serenità. E la Muti ha deciso di festeggiare il suo compleanno in relax con gli affetti più cari, come ha spiegato Naike su Instagram. “OGGI SI FESTEGGIA IL COMPLEANNO DELLA MAMMA A CASA DI PAPÀ CON LA FAMIGLIA E UN SANO PIATTO DI PASTA AL POMODORO”. Un modo genuino di stare insieme per cui mamma e figlia sono grate: “In questo momento terribile, siamo molto grati per questa preziosa opportunità di stare tutti assieme e in salute”.

Tantissimi gli auguri dei fan che si precipitano a complimentarsi con la bellissima Ornella Muti. “Buon compleanno Ornella ❤️donna davvero meravigliosa ❤️❤️tantissimi Auguriiii 🌹🌹🌹🌹”. “Ma quanto è bella la tua mamma.💐💐💐”. “Ma io la Amooooooo,auguri zia Ornella si xché tu sei la zia di tutti noi italiani 😍😍❤️❤️😍❤️❤️😍😍❤️”.