Nozze Spears-Asghari, il padre Jamie isolato: perché era assente al matrimonio

Fonte: GETTY Le nozze di Britney Spears, tra ospiti vip, trovate trash e imprevisti

Le nozze dell’anno, quelle tra Britney Spears e il modello Sam Asghari, hanno visto la partecipazione di una parata di star, ma un totale assenza della famiglia della cantante, come era giusto che fosse. Infatti, archiviato il doloroso capitolo conservatorship, la popstar ha chiuso ogni rapporto con i genitori e la sorella. In particolare il padre Jamie, la mente diabolica dietro la “prigionia” di Britney, appare sempre più isolato.

Britney Spears, perché il padre era assente alle nozze

Britney Spears ha detto sì, per la terza volta, coronando il suo sogno d’amore con il modello Sam Asghari, suo compagno dal 2016. La popstar, libera da novembre 2021 dalla conservatorship, la tutela legale del padre Jamie su ogni singolo aspetto della sua vita, ha potuto finalmente convolare a giuste nozze, cosa che le era impossibile prima per decisione del papà padrone e del suo staff.

C’è dunque da stupirsi che Jamie Spears fosse assente alle nozze della figlia? No, assolutamente, la cantante ha chiuso ogni rapporto con lui, con la madre Lynne e la sorella Jamie Lynn, tutti complici di questi anni di distruzione per Britney, e del piano diabolico di privarla di ogni diritto, persino quello appunto di sposarsi.

Intanto, lo stesso giorno, Jamie è stato paparazzato da solo, in un supermercato, con l’aria cupa e adirata. L’uomo sembra ormai essere stato isolato da tutta la famiglia, con l’ex moglie Lynne che sembra fare il doppio gioco, non esponendosi mai ma cercando un dialogo con la figlia, e Jamie Lynn che attacca Britney, incolpa il padre dei problemi di entrambe le sorelle, ma al tempo stesso fa ciò che il papà comanda.

In mezzo troviamo il fratello Bryan che, a detta di TMZ, Britney avrebbe invitato al matrimonio, e che all’ultimo si sarebbe tirato indietro, per ordine di Jamie Spears. Come può quest’uomo avere ancora così tanto potere sulla sua famiglia?

Britney Spears da sola all’altare

Se Bryan e Jamie Lynn Spears restano ancora burattini del padre Jamie, Britney ha rotto finalmente le catene ed è libera. E lo dimostrano anche le sue nozze.

La popstar infatti è arrivata da sola all’altare, ha attraversato la navata del gazebo (nel quale si sono celebrate le nozze), senza una figura paterna sotto braccio. No, non è stata debolezza, è stata forza.

Dopo tutto quello che ha attraversato, la Spears si è dimostrata una donna forte e indipendente, che decide del suo destino: non c’è un padre a darla in sposa, ma è lei a scegliere il suo futuro. Al suo fianco comunque c’è stata una figura paterna in questa giornata, il suo avvocato, Mathew Rosengart, colui che l’ha liberata con tenacia (e in poche settimane) dalla morsa di papà Jamie, che ora, con accuse federali a carico, sta cercando di evitarlo in tribunale.

Britney non ha avuto bisogno di sua madre Lynn, al suo posto c’era Madonna, che tiene a lei come a una figlia, e non ha sentito la mancanza di Jamie Lynn, perché le sue sorelle oggi sono amiche sincere come Paris Hilton (l’unica che l’ha sempre difesa in questi 14 anni), Selena Gomez e Drew Barrymore.