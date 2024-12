Fonte: Getty Images Brigitte Macron

Il 7 dicembre 2024, mentre a Milano veniva messa in scena la Prima della nuova stagione della Scala, a Parigi aveva luogo la riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, 5 anni dopo il disastroso incendio che aveva creato diversi danni importanti alla meravigliosa struttura gotica dell’edificio religioso.

Per salutare questo momento così importante, Emmanuel Macron ha deciso d’organizzare una fastosa cerimonia di riapertura di uno dei monumenti più simbolici della capitale francese, a cui hanno presenziato diversi capi di stato e di governo. Il Principe William del Galles, la Regina Mathilde del Belgio, ma anche Giorgia Meloni, in tanti sono accorsi a Parigi per celebrare questo momento così importante.

Alla manifestazione anche due prime donne di Francia, Brigitte Macron, attuale première dame e Carla Bruni, che ha ricoperto questo ruolo di spicco in passato. Le due donne hanno scelto due outfit diversi ma ugualmente puntati sulle gambe.

Brigitte Macron sfida il freddo con la gonna corta

Brigitte Macron è la prima donna di Francia dal 2017 e in questi lunghi sette anni ha sempre dimostrato il suo stile elegante e mai banale. Anche di recente, infatti, la moglie di Emmanuel Macron ha indossato a un evento in comune con la Regina Camilla d’Inghilterra un completo color carta da zucchero che esaltava sapientemente il colore dei suoi occhi.

Fonte: IPA

Per la cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, invece, la prima donna di Francia ha scelto un look di colore nero, che metteva al centro le sue bellissime gambe. Malgrado il freddo dicembrino di Parigi, infatti, Brigitte Macron ha indossato, nella speciale occasione, un cappotto scuro, che si fermava sopra il suo ginocchio, presentava due file di bottoni dorati nella parte anteriore e sul colletto, accompagnandolo con una sciarpa in tinta.

La première dame ha completato il suo look con delle semplici décolleté nere col tacco e delle calze color carne, che mettevano in mostra le sue esili gambe. Brigitte Macron ha scelto anche un accessorio molto trendy per accompagnare il suo look. Si trattava di una minibag in pelle nera con ciondolo in acciaio e decori in rilievo.

Carla Bruni, le calze ricamate

Carla Bruni ha preso parte alla cerimonia di riapertura di Notre-Dame, insieme al marito Nicolas Sarkozy, mostrandosi come sempre chic e bellissima, anche se con un piccolo errore di stile. Anche la modella e cantautrice italiana, infatti, ha puntato tutto sulle gambe, accompagnando il suo elegante coat dress grigio con un paio di calze nere ricamate, che catturavano l’attenzione di chi la osservava.

Fonte: IPA

L’accessorio di stile, però, dava un tocco vintage all’insieme, studiato nei minimi dettagli. Carla Bruni ha indossato per l’occasione un elegante abito dal design bon ton con cinturino nero in vita e originalissimo colletto con effetto fiocco.

La modella ha scelto, per l’importante evento, anche delle scarpe nere, col tacco molto basso e una capiente borsa in pelle in una tonalità di grigio, poco più scura del suo abito. Carla Bruni è sembrata ancora più chic ed elegante, grazie alla sua acconciatura, che le fermava i capelli dietro alla nuca, lasciando solo due ciuffetti della sua chioma sciolti, a incorniciarle il viso.