Chi è Nicole Moscariello, moglie di Andrea Roncato

Fonte: IPA Nicole Moscariello e Andrea Roncato

Andrea Roncato era un dongiovanni, ma da parecchi anni ormai ha messo la testa a posto. Il merito è di un’elegante bionda. Si tratta di Nicole Moscariello, sua moglie da quattro anni, compagna da oltre un decennio, che ha conosciuto su un set cinematografico seppur Nicole il mondo dello spettacolo lo frequenta soltanto in “modo passivo”.

Nicole Moscariello, mamma di un’attrice famosa

Nicole Moscariello, classe 1968, ha sempre mantenuto grande riserbo su sé stessa. Di lei si sa poco e nulla, se non che sia una donna affettuosa, molto legata ai genitori e grande amante degli animali – così come testimoniato dai suoi profili social. Nicole non ama la luce dei riflettori, al contrario della figlia che di mestiere fa l’attrice. Moscariello è infatti mamma di Giulia Elettra Gorietti, talentuosa attrice, che nel 2018 l’ha reso nonna della piccola Violante, nata dall’amore con il calciatore Pietro Iemmello.

L’incontro con Andrea Roncato sul set

Fu proprio la figlia Giulia Elettra a far da tramite tra la mamma e Andrea Roncato. La giovane attrice era compagna di Roncato sul set del film Ricordati di Me di Silvio Muccino. Ed è stato l’attore a svelare i primi approcci indiretti: “La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: ‘Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine’”. Sulla questione il divo ha scherzato: “Dico sempre che si è sacrificata per salvare la figlia”.

Tra i due non fu colpo di fulmine, come da lei stessa confidato a Domenica In, Nicole aveva parecchie riserve: “L’ho sempre preso per un provolone”. Credeva fosse un playboy senza speranze e, vedendolo spesso in compagnia di bellezze più giovani, temeva addirittura avesse mire sulla figlia Giulia. In realtà, il divo era già cotto di lei: “Alla fine ci ha invitate per il suo compleanno e ho ceduto. Ci siamo dati il primo bacio quella sera”.

Così è nato un grande amore

E così è nato il grande amore tra Nicole Moscariello e Andrea Roncato. I due sono stati fidanzati per sette anni e, nel 2017, è arrivato il momento del fatidico sì. Il matrimonio è stato celebrato con una grande festa sul lago di Bracciano, alle porte di Roma, alla presenza di grandi amici tra cui lo storico partner (e testimone) dell’attore, Gigi Sammarchi, Mara Venier, Pupi Amati, Franco Oppini e Ada Alberti.

Da allora i due sono inseparabili. Nicole è sempre al fianco di Andrea sui red carpet e lui l’aiuta a prendersi cura dei suoi amati animaletti domestici. Ed è ormai certo, Nicole ha cambiato idea su Roncato e le sue presunte doti da spezza cuori. Il giorno del suo compleanno, ha dedicato al marito un tenero post su Instagram: “Sono stata fortunata ad averti incontrato. Uomini come te ce ne sono pochi… In fondo l’amore si coltiva nel tempo vivendo assieme gioie e dolori affrontando e risolvendo insieme anche le difficoltà non si è solo solidali innamorati e felici davanti a una telecamera o su un red carpet lo si dimostra nella vita quotidiana a prescindere se sei un personaggio pubblico o no! Sei tutto ciò che ho sempre desiderato!”.