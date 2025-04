Natalia Paragoni di nuovo incinta? Il cuore azzurro e quella foto alle Bahamas

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

È bastato un cuoricino azzurro e uno scatto in costume alle Bahamas per far scattare l’allarme gravidanza. Natalia Paragoni potrebbe essere di nuovo incinta: il pancino sospetto, immortalato mentre gioca felice in acqua con Andrea Zelletta e la loro piccola Ginevra, ha scatenato le fantasie dei follower. E non solo. Due esperti di gossip, noti per le loro rivelazioni pungenti ma spesso azzeccate, hanno lanciato l’indiscrezione: il secondo figlio della coppia potrebbe essere già in arrivo.

Natalia Paragoni: pancino “sospetto” e quel dettaglio azzurro

Sole, mare trasparente, capelli bagnati dal sale e la bellezza naturale di Natalia Paragoni: il carosello di foto pubblicato dall’influencer su Instagram sembrava raccontare la perfetta vacanza da sogno. E invece, tra un sorriso e una carezza a Ginevra, c’è chi ha notato qualcosa di più.

Nello scatto in cui Natalia appare in profilo, il ventre è appena più morbido, arrotondato. E se c’è un popolo che non si lascia sfuggire nulla è quello dei social. È bastato quel minuscolo rigonfiamento e un cuore azzurro nella didascalia – forse del tutto innocente, forse no – per far partire il tam tam.

A infiammare ancora di più la curiosità ci hanno pensato due nomi noti del gossip digitale. Alessandro Rosica, l’”Investigatore social”, ha rilanciato la voce con una sicurezza disarmante: “La Paragoni è incinta. Conosco la famiglia, oscura nome”, avrebbe ricevuto in DM da una fonte anonima. E a sua volta ha rincarato la dose: “Non ci sono dubbi. Comunque bellissimi. Sono felice per loro, lo aspettiamo con ansia”.

A fargli eco, come in una perfetta coreografia social, è arrivata anche Deianira Marzano. Anche lei, interpellata da un utente su Instagram, ha lasciato intendere che la notizia è nell’aria da tempo: “Così pare, ma già da un po’”.

Il passato difficile e la voglia di futuro

Per Natalia Paragoni, oggi 26 anni, la maternità non è stata tutta rose e fiori. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora influencer da centinaia di migliaia di follower, aveva raccontato pubblicamente le difficoltà vissute nei mesi successivi alla nascita della piccola Ginevra, avvenuta nel luglio 2023. Un periodo complicato, fatto di solitudine emotiva, spossatezza fisica e un rifiuto iniziale verso la maternità che l’ha spaventata.

In un’intervista al podcast 1% Donne, Natalia aveva confessato senza filtri: “Avevo un rifiuto nei confronti di mia figlia. Non avevo voglia di vederla né di sentirla. Quel pianto faceva piangere anche me”.

Un racconto toccante, che ha trovato risonanza in tante madri che hanno vissuto esperienze simili. Natalia non si è mai nascosta e ha dato voce a quelle emozioni che spesso si tengono dentro per vergogna o senso di colpa.

Fortunatamente, a tirarla fuori da quel buio ci hanno pensato la madre e Andrea Zelletta, il suo compagno conosciuto nel 2019 proprio nello studio di Uomini e Donne. “Mi hanno dato lo sprint per alzarmi, insieme a mia mamma. Loro due mi hanno dato la reazione di cui avevo bisogno”, ha spiegato. E poi, un giorno, il primo sorriso di Ginevra ha cambiato tutto: “Ho capito che mi voleva bene. Che servivo a qualcosa”.

Oggi Natalia sembra avere ritrovato una serenità luminosa, fatta di gesti quotidiani, di sorrisi condivisi e di una figlia che cresce a vista d’occhio. Ginevra ha quasi due anni, “l’età perfetta per diventare una sorella maggiore”, come ha scritto più di una fan sotto al post incriminato. E anche se il primo post parto non è stato facile, Natalia non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia.