Quando si parla di Nancy Brilli, il riferimento alla sua vita privata è quasi automatico. A lungo l’attrice è stata al centro di voci di gossip e la cosa non cambia oggi, che ha compiuto 60 anni. Ospite del programma Storie di Donne al Bivio, ha affrontato svariati temi, tra i quali l’amore. Ecco alcune anticipazioni.

Nancy Brilli, chi è fidanzato

La celebre attrice Nancy Brilli ha ritrovato il sorriso. Qualcosa che riempie di gioia i suoi tantissimi fan, che le hanno dato supporto e affetto nel periodo post rottura con Roy De Vita, suo storico compagno.

Intervistata da Monica Setta, ha ammesso d’avere un altro uomo nella sua vita. Sa bene quanto possa essere deleterio condividere fin troppi dettagli. Nel mondo dello spettacolo, per quanto possibile, tutti consigliano sempre di mantenere un certo riserbo, infatti. A meno che non si sia a caccia di visibilità.

Non è il caso di Nancy Brilli, la cui carriera non necessita di un “boost” mediatico del genere. Si è dunque limitata a dire questo: “Finalmente ho trovato una persona che mi piace molto. Se son rose, fioriranno presto”.

La fine con Roy De Vita

Della vita privata di Nancy Brilli sappiamo che è stata sposata con Massimo Ghini. Un’unione durata però pochi anni, precisamente dal 1987 al 1990. In seguito è divenuta la moglie di Luca Manfredi, ben noto regista e sceneggiatore, con il quale ha avuto un figlio.

Il grande amore della sua vita, però, è stato senza dubbio il chirurgo estetico Roy De Vita. Insieme hanno infatti trascorso ben 15 anni. La fine di questo amore l’ha colpita duramente: “Ho sofferto un anno per la fine della mia storia con Roy De Vita”.

Come se non bastasse il cuore spezzato, si è anche ritrovata a leggere indiscrezioni in merito a una presunta relazione parallela. Si è infatti ipotizzato fosse proprio il suo ex compagno l’uomo col quale Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis.

Nancy Brilli non è entrata nel merito della questione specifica ma ha precisato: “Sono sicura che nei quindici anni in cui siamo stati insieme non mi abbia mai tradita”. Ma come si è arrivati a lui? Si è parlato di un famoso chirurgo, il che riempie la prima casella, e poi i due si sono ritrovati a lavorare allo stesso programma. Si tratta de La Stanza del Medico, prodotto proprio dall’agenzia di cui Bruganelli e Bonolis fanno parte, la Casa Sdl.