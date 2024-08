Fonte: IPA Myrta Merlino

“Il mio volto ricostruito dall’intelligenza artificiale”: questa è solo una parte della denuncia di Myrta Merlino su Instagram, nella quale ha voluto mettere in guardia i suoi follower dalle troppe truffe che circolano in Rete. Nel suo caso, si è tratta di una presunta frode bancaria nella quale sarebbe rimasta coinvolta. Il titolo è accompagnato da una sua immagine, chiaramente ricostruita virtualmente, che la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha mostrato sul sul profilo perché tutti ne venissero a conoscenza.

La denuncia di Myrta Merlino su Instagram

“La lotta alle truffe è stata una delle mie grandi battaglie in questo anno di Pomeriggio Cinque e continuerò a occuparmene di nuovo da settembre. Intanto, per la seconda estate di fila, sono io a essere vittima di una sorta di truffa, da parte di mascalzoni che usano la mia immagine e il mio nome, addirittura il mio volto ricostruito dall’Intelligenza artificiale, con un corredo di fake news messe in piedi con abilità e furbizia per infangarmi e cercare di truffare chi, in buona fede, clicca sulla notizia pensando che ci sia io dietro…”, ha scritto Myrta Merlino sul suo Instagram, riportando anche l’immagine che è stata utilizzata a corredo della notizia.

Il suo timore è rivolto agli utenti e teme che qualcuno possa cliccare su questa falsa notizia spinto dalla sua immagine. È inoltre uno degli argomenti di cui parla spesso durante Pomeriggio Cinque, programma che conduce ogni giorno sull’Ammiraglia Mediaset, con la chiara intenzione di mettere in guardia le persone che ancora troppo spesso cadono in questi facili inganni. La maniera di affrontare questo tipo di contenuti è comunque molto cambiata nel tempo ma la strada da fare perché siano tutti protetti è ancora molto lunga.

Quando torna in tv

L’estate di Myrta Merlino sta procedendo tra famiglia e l’aria buona della sua Pantelleria. La giornalista è infatti molto abitudinaria e le sue vacanze si ripetono di anno in anno. E, anche per questo 2024, ha scelto di tornare nei suoi luoghi del cuore. Con lei c’è anche Marco Tardelli, l’uomo con il quale ha deciso di dividere la sua vita ormai da molti anni, mentre ogni tanto si fa rivedere dal suo pubblico che attende di rivederla in onda da settembre.

Il suo programma è infatti confermato nel palinsesto di Canale5, tornando saldamente in onda dopo le vacanze e ancora contro la corazzata de La Vita in Diretta di Alberto Matano. Le sfide però non la spaventano e, come ha fatto quando ha raccolto il testimone di Barbara D’Urso, procede dritta per la sua strada. Sulla sua permanenza alla guida del programma si è detto tutto e il contrario di tutto. Qualcuno la vedeva fuori dalla conduzione a pochissimi giorni dall’inizio della nuova linea editoriale che necessitava di essere digerita dal pubblico.

È stato comunque un cambiamento importante nella sua carriera, che ha affrontato con il coraggio di chi sa cosa significhi non arrendersi. Dopotutto, la proposta di Pier Silvio Berlusconi era imperdibile e lei ha davvero saputo coglierla al volo. L’appuntamento con la nuova edizione è per l’inizio di settembre, ancora una volta con gli argomenti che sono cari a quello che è diventato il suo parterre di ascoltatori.