Myrta Merlino, chi è Domenico Tucci, il padre dei suoi due gemelli

Myrta Merlino ha sposato Domenico Tucci quando aveva solo 25 anni ma il loro legame è durato solo qualche anno

IPA Myrta Merlino è stata sposata con Domenico Tucci

Myrta Merlino oggi è felicemente sposata con Marco Tardelli, ma molto prima di conoscerlo era già stata sposata. A soli 25 anni è andata all’altare con Domenico Tucci, l’uomo da cui ha avuto i due gemelli Giulio e Pietro oggi 30enni. La loro non è stata una storia facile, segnata da un incidente che ha stravolto la vita a entrambi.

La storia di Myrta Merlino e Domenico Tucci

Due anni dopo le nozze, quando Myrta Merlino era incinta dei gemelli, Domenico Tucci è entrato in coma a seguito di un brutto incidente. Da quel momento tutto è cambiato. A 27 anni la giornalista ha partorito da sola e da sola si è occupata per i primi tempi dei bambini, anche durante la convalescenza del marito. È stato un periodo difficilissimo, e le cose non sono migliorate con il tempo. Secondo il racconto di Myrta, il marito detestava il pianto dei bimbi a cui reagiva in modo, lo definisce lei, “incontrollato”.

A quel punto si è trovata a dover scegliere cosa fare e non è stato semplice: restare in una situazione in cui non stava più bene, o andarsene? Lei ha preso questa seconda strada, abbandonando Napoli e partendo per Roma verso una nuova vita. Contestata da tutti, ora guardandosi indietro è sicura di aver fatto la scelta giusta.

Chi è Domenico Tucci

A differenza di Myrta Merlino, Domenico Tucci è una persona estranea al mondo dello spettacolo. Conduce una vita riservata e lontana dai riflettori, per questo le informazioni su di lui sono particolarmente scarse e si fermano all’incidente e a quando la giornalista ha deciso di cambiare vita e lasciare Napoli. È rimasto però, in qualche modo, nella vita di Myrta come padre dei suoi due figli, che da poco hanno compiuto 30 anni.

Per celebrare l’occasione Myrta ha scritto su Instagram: “Mi sembra impossibile. Trent’anni fa siete arrivati voi, Pietro e Giulio, e la mia vita è cambiata per sempre. Ero una giovane madre spaventata, convinta di dover insegnarvi a stare al mondo. Non sapevo ancora quanto sareste stati voi a insegnare a me come affrontare la vita” aprendo uno spiraglio su quella che è stata la sua esperienza con il primo marito e i due figli ancora piccoli.

La vita sentimentale di Myrta Merlino dopo Domenico Tucci

Dopo aver chiuso la storia con Domenico Tucci, Myrta Merlino è stata legata sentimentalmente a Domenico Arcuri, da cui ha avuto la figlia Caterina nel 2001. La loro relazione è durata a lungo, dagli inizi del 2000 fino al 2016, ma non si sono mai sposati. E sempre nel 2016, dopo 15 anni di amicizia, è scoppiato l’amore con Marco Tardelli, ex allenatore ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale. Insieme sono felici e la coppia è solida, anche se le nozze non sono in programma. “Insieme abbiamo imparato che amare non è soltanto scegliersi” ha scritto lei sui social, “È restare. Attraversare. Tenersi la mano quando la vita cambia strada”.